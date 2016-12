Você está lendo um tópico

Televisão

Agora com acervo que era do SBT, Globo muda sua tradição com filmes

Hoje, 12:13



anos | Ago 2012 | Mensagens: 224 | São Paulo - SP



















A Globo resolveu inovar e quebrou sua tradição de filmes nesse início do ano, reflexo de acordo recente com a Warner.



Todos os anos anteriores a platinada abria o primeiro semestre com reprises para apenas em abril veicular seu acervo inédito, mas esse ano será diferente.



Agora com um acervo muito maior, que antes era do SBT, a Globo iniciará 2017 com filmes inéditos. Estão programados para os dias 1 e 2 de janeiro os longas “Lanterna Verde”, de 2011, e “Malévola”, de 2014. O primeiro vai ao ar já no domingo, na “Temperatura Máxima”.



No dia seguinte (02), é a vez da Angelia Jolie dar as caras como a “Malévola”. O filme traz a história por trás da vilã da Bela Adormecida da Disney.







