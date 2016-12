Você está lendo um tópico

Novela "A Lei do Amor" recupera audiência após queda recorde

Ao que tudo indica, a audiência da novela " A Lei do Amor " voltou ao seu padrão normal após a queda recorde ocorrida no último sábado, dia 24 de dezembro.



A novela exibida pela TV Globo marcou média de 23,7 pontos na última quinta-feira, dia 22 de novembro. Já na sexta, dia 23, a média alcançada foi de 22,7 pontos. No sábado, dia 24, a emissora marcou seu pior resultado para uma véspera de natal com média de 15,3 pontos para a novela "A Lei do Amor".



Na segunda-feira, dia 26 de dezembro, a trama registrou 25 pontos de média em São Paulo. Já na última terça-feira, dia 27, a média registrada voltou a crescer e bateu os 25,4 pontos.



Há uma tendência natural na queda de audiência na véspera de grandes feriados como o Natal. Nos dois últimos anos a emissora havia registrado 24 pontos em 2014 e 19 em 2015.























