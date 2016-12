Você está lendo um tópico

Canais de áudio terão especiais nacionais e internacionais em janeiro

Canais de áudio terão especiais nacionais e internacionais em janeiro (Divulgação) Canais de áudio terão especiais nacionais e internacionais em janeiro (Divulgação)

Os canais de áudio Sound!, do grupo GloboRadio, terão diversas ações especiais ao longo do mês de janeiro.



Para entrar no clima da estação mais festejada do ano as principais operadoras disponibilizarão para seus assinantes a Rádio Verão . Uma programação especial com os sucessos nacionais e internacionais dos mais variados gêneros musicais para elevar ainda mais a temperatura. O especial fica no ar de 4 a 31 de janeiro, durante todo o dia, no canal Latino .



Em 2015, David Bowie escolheu a data do seu aniversário, 8 de janeiro, para lançar Blackstar, aquele que viria a ser seu último trabalho. O brilhante artista britânico morreria dois dias depois. Para lembrar os 70 anos de Bowie e um ano de sua ausência, entre 2 a 16 de janeiro, entra no ar o Especial David Bowie. No canal Rock Clássico , sempre às 10h, 15h e 21h.



Ainda na programação do mês, uma das maiores cantoras brasileiras, Elis Regina, saiu de cena precocemente no dia 19 de janeiro de 1982. O Especial 35 anos sem Elis vai lembrar sucessos como ‘Dois prá lá, dois pra cá’, ‘Casa no campo’ e ‘O bêbado e a equilibrista’. De 15 a 28 de janeiro, sempre às 10h, 15h e 21h, no Canal MPB .



