Mara tenta infectar Raabe em capítulo de "A Terra Prometida"

Inconformada com a presença dos estrangeiros no acampamento hebreu de Gilgal, Mara (Cristiana Oliveira) tem a ideia de usar um Moribundo Leproso (Gedivan Albuquerque) para transmitir a doença para Raabe (Miriam Freeland).



Fingindo-se de cego, o rapaz vai até a tenda da cananeia para tentar tocá-la. No entanto, ele se confunde e acaba abraçando Milah (Elizangela).



Salmon (Rafael Sardão) chega a tempo e impede que o leproso se aproxime de Raabe, mas todos ficam preocupados com o estado de saúde de Milah.



A cena está prevista para ir ao ar no capítulo desta sexta-feira, dia 30 de dezembro, às 20h30.























