Celso Portiolli comanda especial de Réveillon do “Sabadão”, no SBT (Leonardo Nones / Divulgação) Celso Portiolli comanda especial de Réveillon do “Sabadão”, no SBT (Leonardo Nones / Divulgação)

Na noite deste sábado, dia 31 de dezembro, a partir das 22h30, no SBT , o apresentador Celso Portiolli comanda um animado especial de Réveillon do “ Sabadão ” para animar as famílias brasileiras que comemoram a chegada de 2017.



O apresentador recebe ainda a convidada especial Juliana Oliveira , que faz parte da trupe do programa “The Noite com Danilo Gentili”.



O apresentador recebe ainda a convidada especial Juliana Oliveira , que faz parte da trupe do programa "The Noite com Danilo Gentili".



Juntos, animam a noite, mandam mensagens aos telespectadores, brindam a chegada do novo ano e comandam um compacto com as melhores apresentações musicais feitas na atração em 2016 com Ivete Sangalo, Michel Teló, Ludmilla, Thaeme e Thiago, Zé Felipe, Paula Fernandes, Gustavo Lima, Cesar Menotti e Fabiano, Lucas Lucco, Gigantes do Samba.























