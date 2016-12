Você está lendo um tópico

Kodak conta história emocionante de um pai aceitando filho gay em nova campanha

Kodak conta história emocionante de um pai aceitando filho gay em nova campanha



Fonte:



Em um vídeo de apenas dois minutinhos, a Kodak promete emocionar muita gente por aí! Intitulado “Understanding”, o curta-metragem, divulgado na última segunda-feira (19/12) no canal oficial da marca no YouTube, mostra a luta de um pai para aceitar um filho gay, que acaba descobrindo o segredo do jovem após encontrar uma foto dele ao lado do namorado. O final é surpreendente e emocionante. Prepare os lencinhos…



Confira…







