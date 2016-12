Você está lendo um tópico

Domingo Show já acumula 6.216 minutos na liderança desde a estreia

O programa Domingo Show tem muito o que comemorar em 2016, ano em que bateu seu recorde de audiência. A atração, comandada por Geraldo Luis e exibida pela Record TV , fechou o ano com média de 8,3 pontos e 19% de share, contra 7,7 pontos de média registrados em 2015 e também em quando estreou. O resultado representa um crescimento de quase 10%, segundo dados consolidados do Kantar IBOPE Grande SP.



Este ano, o programa também abriu uma vantagem ainda maior em relação à emissora terceira colocada, que marcou 5,5 pontos no período.



O Domingo Show ainda ficou em primeiro lugar por vários momentos durante o ano e somou 1.615 minutos somente em 2016. Desde sua estreia, o programa já acumula 6.219 minutos na liderança.



