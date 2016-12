Você está lendo um tópico

Último programa do ano deixa Gugu na vice-liderança

Na noite desta quarta-feira, dia 28 de dezembro, o último programa ” Gugu ” desta temporada consolidou 9 pontos de média e consolidou o segundo lugar isolado na audiência.



Na faixa das 22h34 à 00h17, a atração venceu o programa de auditório da terceira colocada. Comandado por Gugu Liberato, a atração também registrou pico de 11 pontos e share de 17%.



Destaque para a entrevista feita com a apresentadora Ana Hickmann e reportagem sobre o Ano Novo dos famosos.



Dos 46 programas exibidos nesta temporada 2016, Gugu garantiu a vice-liderança em 41 ocasiões .



