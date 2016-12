Você está lendo um tópico

"Fofocando" ganha última chance no SBT

"Fofocando" ganha última chance no SBT



As coisas estão difíceis para a turma do "Fofocando", do SBT.



A atração, que desde a estreia não vem alcançando bons resultados em audiência, mudou novamente de horário, o que representa um sinal de alerta na emissora.



A partir de segunda-feira (2), o programa “Fofocando” passa a ser exibido nas manhãs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 8h30, sob comando de Leão Lobo, Homem Do Saco, Mara Maravilha e Mamma Bruschetta.



No Início das tardes também de segunda a sexta-feira, às 13h45 e em horário local, o SBT traz de volta o “Clube do Chaves".



Perder a vaga para o "Chaves" mostra que a situação está tensa para a equipe do programa de fofocas.



Internamente a mudança orquestrada por Silvio Santos é vista como a última oportunidade do programa emplacar no SBT.



