O que tem mais audiência: jornalismo ou novela?

Ricardo em Hoje, 01:39



anos | Ago 2003



O que tem mais audiência: jornalismo ou novela?



Fonte:



O gênero ‘Jornalismo’ ultrapassou o alcance do gênero ‘Novela’ no segundo semestre de 2016.



É o que diz estudo do instituto GfK.



Segundo dados da pesquisa, os acontecimentos políticos e econômicos no País colocaram os noticiários na frente do entretenimento no interesse dos telespectadores brasileiros.



Desde julho de 2016 (mês que marcou a estreia da divulgação de análises de dados de audiência pela GfK para o público em geral) até agora, o gênero de maior alcance entre os telespectadores brasileiros foi o “Jornalismo".



Diante dos diversos acontecimentos políticos e econômicos no País, além da cobertura de grandes eventos esportivos como a Olímpiada e a Paralímpiada, os noticiários foram os que mais atraíram a atenção do público dos canais de TV aberta e fechada das 15 regiões metropolitanas pesquisadas.



Na média nacional, os gêneros “Novela” e “Filme” ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Vale ressaltar que todos os gêneros citados possuem alcance significativo e de patamares similares, com mais de 68 milhões indivíduos alcançados.



Na TV fechada, os gêneros com maior alcance foram “Filme”, “Série” e “Infantil”. Todos os gêneros também possuem alcances robustos com média de 37 milhões de indivíduos alcançados.



“Nossa análise do consumo de TV pelos brasileiros no segundo semestre reflete de forma muito clara os diferentes momentos e situações vivenciados no País.



O momento conturbado para a política brasileira impacta diretamente no aumento do consumo de informação. O comportamento do consumidor de TV também muda diante de situações factuais como férias, dias com muita chuva, falta de recursos para entretenimento fora de casa etc.”, avalia Flavio Ferrari, diretor-geral de Mediação de Audiência da GfK no Brasil.



Confira os fatos marcantes que conquistaram grande audiência:



ESPORTE

Abertura Olimpíada (5/8): 28,2 milhões de indivíduos

Abertura Paralimpíada (7/9): 23,4 milhões de indivíduos

Estreia do Tite na Seleção (1º/9): 21,6 milhões de indivíduos



POLÍTICA

Cobertura Impeachment (31/8): 35,1 milhões de indivíduos

Pronunciamento posse Presidente Michel Temer (31/8): 18 milhões de indivíduos

Discurso Dilma Rousseff durante processo de Impeachment (29/8): 7,2 milhões de indivíduos

Debates prefeitura de SP (Agosto e Setembro): 3,5 milhões de indivíduos

Cobertura Eleições EUA (8/11): 1,3 milhão de indivíduos

