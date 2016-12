Troféu Melancia no Pescoço

Você está lendo um tópico

Fonte:



Todo ano tem algumas celebridades que fazem tudo para aparecer, né? Só faltam andar com uma melancia no pescoço!



Em 2016, os desesperados por holofotes foram:



1 - Filha do Renato Gaúcho



Carol Portaluppi não esconde de ninguém que é desesperada pela fama.



A filha do ex-jogador Renato Gaúcho, e técnico do Grêmio, vive se enfiando no meio dos jogadores de futebol e atrapalhando o trabalho do pai por sua inconveniência em aparecer a qualquer custo. Ela até arruma credencial para entrar, mas o jeito que se comporta não é visto com bons olhos no meio do futebol.



Por causa dela, o time que o papis comanda já levou duas multas: uma de R$ 30 mil e outra de R$ 50 mil. A moça saliente tem mania de invadir o gramado para abraçar o pai (e aparecer nas fotos, claro).







2 - Paulo Zulu



Paulo Zulu mostrou seus dotes em uma foto pelado na rede social dele, que deu muuuuuuito o que falar, até por que o cara está super em forma!!!



Inicialmente, ele fez o maior drama dizendo que sua conta havia sido invadida etc.



Mas depois viu que não dava mais para continuar mentindo e admitiu que ele mesmo publicou a foto. Disse que ficou mal com a situação, envengonhado, que deve ter publicado a imagem sem querer, pediu desculpas etc.



Mas é óbvio que quase ninguém acreditou, né?



Zulu andava meio apagado e sumido da mídia, e a foto dele peladão lhe rendeu entrevistas e aparições em programas de TV.



Valeu!







3 - Lenhador da Federal



Lucas Valença, que ficou conhecido como Lenhador da Federal, conseguiu seus 15 minutos de fama neste ano depois de aparecer em fotos como um dos policiais que acompanhou o ex-deputado Eduardo Cunha à prisão.



Depois disso, contratou assessoria de imprensa, fez ensaio sensual, apareceu em programas de TV, deu entrevistas etc.



Resultado: seu comportamento foi considerado inadequado, ele levou advertência e ainda foi obrigado a tirar férias forçadas.







4 - Jady Duarte/Bolt



Jady Duarte, uma estudante do Rio, espalhou publicamente que passou uma noite com o velocista Usain Bolt, deixando vazar essas fotos com ele na cama:



Depois deu inúmeras entrevistas, inclusive em emissoras de TV (aqui no Brasil) e para a imprensa internacional.



E ainda mostrou-se ofendida pelo fato de Bolt ter anunciado que iria se casar com a noiva (sim, ele era comprometido quando ficou com a estudante). Jady praticamente se sentiu traída com a notícia do casório...







5 - Adriane Galisteu



Fora da mídia, Adriane Galisteu sempre dá um jeito de aparecer.



Neste ano, ameaçou duas vezes tirar a roupa em público caso o Palmeiras fosse campeão.



Além de ficar claro que fez isso para ser notícia, ainda ficou com fama de sem criatividade, pois imitou na cara dura a atriz Maitê Proença (que já havia ameaçado ficar pelada por causa do Botafogo).



Maitê cumpriu a promessa, mas usou a pintura corporal.



Galisteu não tirou a roupa, até por que ninguém deu muita bola para a brincadeirinha dela.







6 - Evaristo Costa, o Eva



Evaristo Costa, que está sendo preparado para um dia substituir William Bonner, pegou o lugar dele como o queridinho das redes sociais.



Ele se exibiu bastant neste ano, mas sempre de uma forma simpática, agradável e engraçada.



Interagiu com internautas, ofereceu gravata emprestada, fez fotos do próprio figurino, dancinhas etc.











7 - Fernanda Souza



Fernanda Souza, a eterna Mili de Chiquititas, é louca por holofotes.



Ao contrário do marido, o pagodeiro Thiaguinho (que é mais discreto), Mili adora se exibir em redes sociais e mostrar a vida pessoal do casal.



