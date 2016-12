TV continua de olhos fechados para o horário da tarde

Você está lendo um tópico

Em mais de uma oportunidade aqui se falou da necessidade das TVs “descobrirem” a faixa vespertina das suas programações e passarem a dedicar a ela a mesma atenção que já dispensam para os períodos da manhã e noite.



O que se verifica, como prova provada de uma total desatenção e acomodação, é que a grande maioria continua apenas apelando para reprises de novelas ou exibição de filmes, sem procurar investir em qualquer outro produto que pudesse até apresentar melhores resultados.



E quando aqui se fala em resultados, é uma referência àquilo que poderá ser alcançado tanto em audiência como faturamento.



Ao mesmo tempo em que se despreza toda essa carga de horário, também há, por consequência, completa renúncia ao que poderá oferecer de retorno, talvez até em condições de fazer diferença frente a outras concorrentes.



Situação curiosa



Se por um lado as emissoras não dão a mínima para a programação da tarde, de segunda a sexta, nos finais de semana a situação não é muito diferente.



