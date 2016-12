Você está lendo um tópico

Televisão

Ibope muda valor de cada ponto de audiência no país; veja como fica

Ibope muda valor de cada ponto de audiência no país; veja como fica



Fonte:



A Kantar Ibope, empresa que faz a medição do público das TVs abertas e pagas, atualizou o valor de cada ponto de audiência. As mudanças ocorrem no índice do Painel Nacional de Televisão --a média nacional--, e em cada uma das 15 principais regiões metropolitanas do país que o compõem.



A partir de 1º de janeiro, cada ponto no PNT passa a valer por 245,7 mil domicílios, numa estimava de cerca de 688,1 mil telespectadores. São cerca de 5.700 domicílios a mais que o índice que vale hoje (240 mil).



O ponto de ibope na Grande São Paulo também subiu um pouquinho: de 69 mil domicílios hoje para 70,5 mil em 2017.



O Ibope faz essas atualizações de seus índices anualmente, porque a medição do público que consome televisão (e rádio) precisa ser atualizada e acompanhar as alterações demográficas e socioeconômicas da população brasileira. Essas alterações são apontadas de acordo com dados mais recentes obtidos pelo IBGE.



Veja quanto a passa a valer cada ponto de ibope no país:



Painel Nacional de Televisão (PNT) - 245,7 mil residências, ou cerca de 688,2 mil telespectadores



Grande SP - 70,5 mil residências (199,3 mil pessoas)



Grande Rio e Janeiro - 44,0 mil residências (116,9 mil)



Belo Horizonte - 19,1 mil residências (54,1 mil)



Porto Alegre - 15,0 mil residências (39,2 mil)



Salvador - 13,4 mil residências (37,0 mil)



Recife - 12,3 mil residências (36,6 mil)



Curitiba - 11,3 mil residências (30,5 mil)



Fortaleza - 11,3 mil residências (34,9 mil)



Distrito Federal - 9,51 mil residências (26,7 mil)



Goiânia - 7,98 mil residências (22,5 mil)



Grande Campinas - 7,54 mil residências (21,1 mil pessoas)



Belém - 6,79 mil residências (21,5 mil)



Vitória - 6,57 mil residências (18,0 mil)



Manaus - 6,03 mil residências (19,2 mil)



Florianópolis - 3,91 mil residências (10,0 mil pessoas)



