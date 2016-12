Em 2017, TBC HD vai chegar a mais 10 cidades e ao Brasil inteiro pela parabólica

♫ Tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos… ♪ Estou cantarolando porque estou muito contente: adoro dar notícia boa.



Dez cidades do interior goiano já estão em processo de licitação para que nosso sinal HD seja inaugurado ainda no primeiro semestre deste ano: Anápolis, Catalão, Formosa, Goiatuba, Jataí, Mineiros, Morrinhos, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruaçu.



E em janeiro/2017 - daqui a pouquinho - começa o processo licitatório para a compra do equipamento que vai permitir que a TBC HD chegue às casas com parabólica, por meio do satélite StarOne C2 , que é sintonizado em todo o Brasil.



Lembrando que, para pegar a TBC HD via parabólica, é preciso que o receptor seja compatível com a tecnologia HD (alta definição).



Helen Fernanda

editora web