Web TV Brasil: Band News HD em breve na NET/Claro Tv

A NET/Claro Tv anunciou recentemente que irá disponibilizar o sinal em alta definição da Band News em seus respectivos line-ups. A novidade irá entrar no ar em janeiro de 2017 para os assinantes de planos HD.























