Disney firma acordo de exclusividade com mais de 50 filmes para serviço de strea

Disney firma acordo de exclusividade com mais de 50 filmes para serviço de streaming

28 de dezembro de 2016







Se você estava esperando para ver clássicos da Disney na Netflix, pode esquecer. A Casa do Mickey acaba de acertar um acordo com o Hulu, serviço de streaming que possui a vantagem de incluir episódios recém-exibidos em seu catálogo, que inclui 56 filmes da companhia, entre eles 'Lilo & Stitch', 'A Princesa e o Sapo' e 'Mulan'.

Este último, aliás, já está disponível para os assinantes, assim como 'Pocahontas' e 'O Estranho Mundo de Jack'. Muitos outros serão disponibilizados aos poucos nos próximos meses. O acordo não inclui apenas animações, abrigando outros como 'Con Air - a Rota da Fuga' e 'Ela Dança, eu Danço', por exemplo.

Todos os títulos serão exclusivos do Hulu. Ou seja, a Netflix deve retirar de seu catálogo 'Lilo & Stitch' e 'A Princesa e o Sapo' muito em breve. O pior é que o Hulu não está disponível para o público brasileiro. Quem sabe com a chegada da Amazon Prime por aqui, outros serviços concorrentes não resolvem seguir os mesmos passos.

Ao menos as produções mais recentes da Disney continuarão a entrar para o catálogo da Netflix, seguindo um acordo entre as duas companhias, realizado em 2012. Porém, o contrato só é válido para os Estados Unidos, apesar de algumas produções também estarem disponíveis no catálogo brasileiro.

Os termos dos acordos – com o Hulu e com a Netflix – não foram divulgados. A Casa do Mickey detém cerca de 30% do serviço de streaming Hulu, dividido com outras companhias como Comcast, News Corp. e Time Warner, entre outras.

Recentemente, houve relatos de que a empresa estava interessada em comprar a Netflix, mas as negociações não foram para a frente. A Disney, então, resolveu criar produções originais específicas para o Snapchat.



