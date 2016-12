Você está lendo um tópico

Temer sanciona lei que cobra mais um imposto de Netflix, Spotify e lojas de apps

holygod 10 em Hoje, 13:54



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2070 | Contagem - MG











Temer sanciona lei que cobra mais um imposto de Netflix, Spotify e lojas de apps

A Lei da Reforma do ISS (157/2016) vai afetar serviços de streaming como Spotify, Deezer, Google Play Música, Netflix, HBO Go e até o recém-chegado Amazon Prime Video. Todos estarão sujeitos ao tributo, e a cobrança mínima é de 2%.



O ISS será cobrado na “disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet”. Livros, jornais e periódicos oferecidos online não pagarão esse imposto.

A lei também prevê a cobrança do ISS em lojas de apps: ou seja, você pagará o imposto ao fazer compras no Google Play e na App Store.

Estão sujeitos à cobrança o "processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação". (Este trecho estava presente no projeto que a Câmara aprovou no ano passado, e havia sumido na versão do Senado - mas voltou.)



O ISS também será cobrado na criação de software, inclusive de jogos eletrônicos e de apps para smartphone. A nova lei afeta a "elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres".



A Lei Complementar 157/2016 foi publicada na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial da União, e começa a valer no final de março de 2017.



holygod 10 em Hoje, 13:57



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2070 | Contagem - MG



Aqui virou além de terra da corrupção, virou terra dos impostos, taxas, terra dos partidos e coligações, terra sem lei...

Caramba isso vai parar quando ?





Raeken em Hoje, 14:07 Moderação



anos | Jun 2014 | Mensagens: 821 | São Paulo - SP



Todos os serviços já são caros demais no Brasil e ainda vão piorar isso?

Tá de parabéns, hein? Cada dia que passa, só fica pior e não temos ideia de onde que isso vai parar.



Que piada...

















