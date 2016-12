Você está lendo um tópico

Jô Soares sai das madrugadas em novo momento da TV brasileira

Olá, internautas



Desde o início do ano, uma notícia sacudiu os telespectadores. Seria a última temporada do “Programa do Jô” na TV Globo. Ao longo de 2016, a atração reviveu momentos marcantes e trouxe convidados para se despedirem de Jô Soares.



É uma decisão que deve ter sido muito estudada pela cúpula da emissora platinada. O apresentador comandava o mais tradicional talk show da TV brasileira por duas décadas. Em sua despedida, Jô fez questão de agradecer Silvio Santos por ter apostado no filão de entrevistas.



Logo no início do último programa, Jô fez uma pegadinha com o auditório ao falar da temporada no SBT. Muitos achavam que o entrevistador voltaria para os domínios do “patrão”. Praticamente um fogatório na plateia. Apesar disso, era apenas uma menção ao início da atração na década de 90.



Conheço Jô Soares pessoalmente. Sempre o via em seu carro na entrada do prédio na Avenida Higienópolis. Praticamente em frente ao Colégio Sion onde estudei. Anos mais tarde, trabalho com um executivo que é primo do Jô. Conversava pelo telefone com o comediante. Em uma festa que ajudei a organizar, Jô prestigiou o evento ao lado desse industrial. Muito simpático e cordial.



Na plateia do último programa, Serginho Groisman estava lá. Um fato curioso, já que tanto Jô quanto Serginho saíram do SBT ao mesmo tempo e desembarcaram juntos na Globo em 2000. O “gordo” sai e Serginho, por enquanto, fica. Há boatos que sempre especulam a saída de Ana Maria Braga e Groisman.



Em seu discurso de despedida, o apresentador agradeceu às “meninas do Jô”. Uma das maiores novidades do programa na Globo nestes 16 anos. O repúdio sofrido pelo entrevistador por ter conversado com a presidente Dilma Rousseff sempre será lembrado como indício da crise política que varre o País.



Na realidade, a concorrência vinda, principalmente, com Danilo Gentili na Band e mais recentemente no SBT (justamente a emissora que apostou em Jô no formato talk show), criou uma opção ao telespectador. Em um estilo mais jovem e irreverente. Jô começou a perder público e até momentos de liderança nos índices de audiência. Rafinha Bastos e Fabio Porchat também trouxeram outra energia à modalidade de programação. E Jô também enfrentou problemas recentes de saúde.



A TV Globo passa a imagem de querer oxigenar a faixa horária. Pedro Bial deve assumir a missão. ”Daqui a pouco, a gente volta”, ressaltou Jô em sua despedida emocionada. O telespectador mais tradicional ficou órfão. Realmente é uma decisão difícil tomada pela Globo, mas compreensível diante do atual momento das madrugadas da TV brasileira.



