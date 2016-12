Tamo Junto tira sarro das novelas de Gloria Perez

Você está lendo um tópico

Olá, internautas



Qual é o seu problema? Assisti no Manaura Shopping, em Manaus, “Tamo Junto”. Melhor comédia do ano no cinema nacional. O filme é glorioso, como brada Paulo Ricardo, o Paulinho, interpretado por Matheus Souza. Ele é ótimo.



O personagem tira sarro dos elementos característicos da teledramaturgia e do cinema. Gloria Perez não sai ilesa dos comentários ácidos do rapaz. Paulinho alfineta o estilo da autora, já que, em suas novelas, os personagens falam sozinhos.



Paulinho também se lembra dos bordões que sempre aparecem nos folhetins de Gloria e enfatiza que seria necessário encontrar algum para criar uma empatia entre ele e os espectadores.



O personagem com “estilo único” espera que a sua vida seja um roteiro de uma comédia romântica. Portanto, o filme tira sarro da sua própria estrutura. Paulinho reencontra um amigo do colégio, Felipe, interpretado magistralmente por Leandro Soares. começam a partir daí. Não serei spoiler, mas dei muita risada.



Os personagens, mesmo bem diferentes na aparência, são extremamente parecidos com os anseios desta geração. Quem é o perdedor?



E há ainda Sophie Charlotte, sempre encantadora. Assistam.



Recomendadíssimo.



