Você está lendo um tópico

Satélite

Canal de luta HD com sinal aberto em satélite de banda KU

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 5 visitas.





Ricardo em Hoje, 02:27 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5069 | Pontes e Lacerda-MT







Apesar do sinal aberto, durante a sintonia ele é identificado como "codificado".



Os dados de sintonia seguem na foto abaixo:







Pessoal, o canal de lutas UFC Network está com sinal aberto no satélite Star One C2, em banda KU.Apesar do sinal aberto, durante a sintonia ele é identificado como "codificado".Os dados de sintonia seguem na foto abaixo:























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído