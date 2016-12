Você está lendo um tópico

Televisão

SBT Internacional depende do aval de Silvio Santos

A direção do SBT estuda avanços para 2017 para lançar o sinal internacional.



O primeiro país que deve acolher a programação da emissora de Silvio Santos é Angola. O território da África está sendo tratado como o precursor de todo o processo da chegada do SBT Internacional, assunto que deverá ser acompanhado de perto por Silvio Santos, afinal o aval dependerá dele.



Os primeiros trabalhos que vão acontecer em torno disso devem coincidir com a volta de Silvio das férias nos Estados Unidos em meados de fevereiro.





