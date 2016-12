Você está lendo um tópico

Novelas da RecordTV lideram a audiência de 2016 em Portugal

Em 2016, as novelas da RecordTV (“Os Dez Mandamentos”, “Os Dez Mandamentos – Nova Temporada” e “A Terra Prometida”) foram as produções mais vistas na TV por assinatura de Portugal e consolidaram a liderança no horário de exibição.



Na média anual da faixa das 21 horas, a RecordTV Portugal marcou 2,8% de share, quase o dobro da segunda colocada, a TVI24 (1,5% de share). O canal CMTV vem em terceiro com 1,49% de share. A Globo Internacional , que exibe atualmente a novela “Avenida Brasil” neste horário e em 2016 exibiu também “O Clone” e “Renascer”, vem em quarto lugar com 1,3%.



