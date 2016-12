HBO e Telecine garantem a diversão no último sábado de 2016

Você está lendo um tópico

A diversão está garantida para quem prefere passar a virada de ano em casa na tranquilidade do sofá curtindo uma boa programação na televisão.



Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium reservaram duas grandes estreias para este sábado, dia 31 de dezembro, a partir das 22h.



O destaque no Telecine Premium é a animação Kung Fu Panda 3 . Desta vez, Mestre Shifu tem como principal ensinamento fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do Chi, uma espécie de “energia vital”. Porém, o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue, o panda Li, que o carrega para a vila secreta dos pandas – aguçando o ciúme.



