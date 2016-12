Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Colômbia também aprova cobrança de imposto sobre Netflix, Spotify e outros

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 109 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:30 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23309 | Redação





Colômbia também aprova cobrança de imposto sobre Netflix, Spotify e outros (Divulgação) Colômbia também aprova cobrança de imposto sobre Netflix, Spotify e outros (Divulgação)

A exemplo do que ocorreu no Brasil, o presidente da Colômbia , Juan Manuel Santos, transformou em Lei o projeto de Reforma Tributária que obriga as empresas a recolher 19% de IVA (Imposto de Valor Agregado) sobre o acesso a serviços digitais prestados por empresas no exterior, como Netflix e Spotify .



De acordo com o artigo 180 da lei colombiana, as operadoras de cartões de crédito, débito e pré-pago deverão aplicar os 19% de IVA sobre o valor dos serviços digitais, sejam eles de qualquer tipo de conteúdo: filmes, música, shows ao vivo, jogos, cursos a distância ou mesmo publicidade online.



No Brasil, o imposto sobre este tipo de serviço teve sua alíquota mínima fixada em 2% e a cobrança começa a valer a partir de março de 2017. A exemplo do que ocorreu no Brasil, o presidente da, Juan Manuel Santos, transformou em Lei o projeto de Reforma Tributária que obriga as empresas a recolher(Imposto de Valor Agregado) sobre o acesso a serviços digitais prestados por empresas no exterior, comoDe acordo com o artigo 180 da lei colombiana, as operadoras de cartões de crédito, débito e pré-pago deverão aplicar os 19% de IVA sobre o valor dos serviços digitais, sejam eles de qualquer tipo de conteúdo: filmes, música, shows ao vivo, jogos, cursos a distância ou mesmo publicidade online.No Brasil, o imposto sobre este tipo de serviço teve sua alíquota mínima fixada em 2% e a cobrança começa a valer a partir de março de 2017.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído