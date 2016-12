Janeiro Canal ID traz muitas estréias a nudanças em sua grade de programação

Em janeiro o canal pago Invetigação discovery traz a estréia 1 nova série 3 novas temporadas e mudança de dia e horarios

True Crimes with Aphrodit Jones Crimes Famosos com Aphrodit Jones muda dia dia para 4 Feira as 22h20 os episódios ineditos voltam ao ar na 4 Feira dia 18/1

Cry Wolf Desvendando Meentiras paasa a ser exibido as 4 Feiras as 21h30 osepisódios inéditos voltam ao ar tembém na 4 Feira da 18/1

Confissões Diabolicas T2 estréia 2 Feira dia 9/1 as 21h30

Emboscada T1 estréia 5 Feira dia 12/1 as 23h10

Assassinatos em Familia T5 estréia 3 Feira dia 17/1 as 23h10

Segredos do Pantano T4 estréia 4 Feira dia 25/1 as 23h10

Com a Informação do canal Investigação Discovery.