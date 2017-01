Você está lendo um tópico

No 1º dia do ano, Rede Brasil fica fora do ar

Guilherme Beraldo em Hoje, 01:28



Dois minutos, o sinal caiu de novo às 00h43. Aparentemente, um problema técnico derrubou à programação.



Atualizado às 00h55: Desde às 20h37, o canal oscilou entre o 0.0 (traço absoluto) e 0.1 (pico máximo alcançado por três minutos, 21h23/21h26).



Atualização às 01h09: O canal voltou ao ar com cortes no musical, em seguida, entrou Beth Carvalho. A emissora ficou fora do ar por 57 minutos.



