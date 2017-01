Top 15 Suíça de Dezembro: Clean Bandit lidera com Rockabye

Como já virou hábito na Coluna Top, começamos mais um ano com o nosso melhor conteúdo! No Top 15 Suíça de hoje você confere Lady Gaga com "Million Reasons", The Weeknd "Starboy" e Shawn Mendes "Mercy".



1. Rockabye

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne Marie













2. Say You Won't Let Go

James Arthur













3. Human

Rag'n'Bone Man













4. My Way

Calvin Harris













5. Million Reasons

Lady Gaga













6. Musik Sein

Wincent Weiss













7. Lost On You

LP













8. Anywhere

Passenger













9. Don't Wanna Know

Maroon 5













10. Mercy

Shawn Mendes













11. Love My Life

Robbie Williams













12. 24K Magic

Bruno Mars













13. Starboy

The Weeknd feat. Daft Punk













14. Heathens

Twenty One Pilots













15. The Greatest

Sia