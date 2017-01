Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Novos canais internacionais de notícia são lançados via satélite

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 445 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:04 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23310 | Redação





Novos canais internacionais de notícia são lançados via satélite (Divulgação) Novos canais internacionais de notícia são lançados via satélite (Divulgação)

A rede de televisão chinesa CCTV lançou neste domingo, dia 1º de janeiro, seus novos canais internacionais de notícias.



Batizados como China Global Television Network ou apenas CGTN os novos canais já podem ser sintonizados pelo público brasileiro com antenas parabólicas apontadas para o satélite Intelsat 21 .



Os novos canais substituem os antigos canais CCTV. Os novos e disponíveis para a América são: CGTN Documentary com programação dedicada 100% a documentários; CGTN America com notícias e informações em inglês; CGTN Español e CGTN Français com notícias totalmente em espanhol e francês, respectivamente.



A CGTN já nasce com escritórios e estúdios em Washington (Estados Unidos) e Nairóbi (Quênia). Um centro no continente europeu encontra-se em desenvolvimento. A rede de televisão chinesalançou neste domingo, dia 1º de janeiro, seus novos canais internacionais de notícias.Batizados comoou apenasos novos canais já podem ser sintonizados pelo público brasileiro com antenas parabólicas apontadas para o satéliteOs novos canais substituem os antigos canais CCTV. Os novos e disponíveis para a América são:com programação dedicada 100% a documentários;com notícias e informações em inglês;com notícias totalmente em espanhol e francês, respectivamente.já nasce com escritórios e estúdios em Washington (Estados Unidos) e Nairóbi (Quênia). Um centro no continente europeu encontra-se em desenvolvimento.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído