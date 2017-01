Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Placa de Hollywood amanhece com nome mudado para trocadilho com maconha

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 47 visitas.





Rafa! em Hoje, 16:41



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1383 | São Paulo - SP



Placa de Hollywood amanhece com nome mudado para trocadilho com maconha



Um espertinho aproveitou a virada do ano para pregar uma peça na população de Los Angeles, nos Estados Unidos. O famoso letreiro de Hollywood, na cidade, amanheceu neste domingo vandalizado. O nome foi trocado por um trocadilho com a palavra maconha, "weed" em inglês.







O responsável teria usado duas lonas para cobrir as letras "O" e transformá-las em "E". Um agente da polícia afirmou ao "Los Angeles Times" que a placa deve ter sido violada provavelmente por volta da meia-noite, durante a virada de ano.



Segundo o site de notícias TMZ, a polícia ainda não encontrou o responsável pelo vandalismo. O local é vigiado por câmeras de segurança.



http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-not...m?cmpid=fb-uolnot Um espertinho aproveitou a virada do ano para pregar uma peça na população de Los Angeles, nos Estados Unidos. O famoso letreiro de Hollywood, na cidade, amanheceu neste domingo vandalizado. O nome foi trocado por um trocadilho com a palavra maconha, "weed" em inglês.O responsável teria usado duas lonas para cobrir as letras "O" e transformá-las em "E". Um agente da polícia afirmou ao "Los Angeles Times" que a placa deve ter sido violada provavelmente por volta da meia-noite, durante a virada de ano.Segundo o site de notícias TMZ, a polícia ainda não encontrou o responsável pelo vandalismo. O local é vigiado por câmeras de segurança.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído