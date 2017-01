Você está lendo um tópico

Fevereiro: Cartoon Network estreia episódios inéditos de Pokémon XYZ

(Divulgação) (Divulgação)

Em fevereiro, o Cartoon Network irá exibir pelo menos 8 episódios inéditos de Pokémon XYZ . Agora, faltando somente uma insígnia de Ginásio para ganhar, Ash persegue seu sonho de se tornar um mestre Pokémon com determinação. Serena também segue determinada enquanto caminha para o final da sua jornada em se tornar a Rainha do Grande espetáculo de Kalos. O anime será exibido de segunda a sexta, às 16h00 .



Outra novidade, é a última temporada de Apenas Um Show. Apenas Um Show no Espaço irá estrear no dia 13 de fevereiro , às 19h30 . A exibição dos inéditos vai até o dia 24. O parque voou pelos ares, e agora seus funcionários estão presos no espaço! O grupo vai ter que permanecer junto enquanto viaja pelo espaço e enfrenta o maior desafio de suas vidas! – Como não ter sinal de celular e legumes frescos... Conseguirão eles retornar à Terra em segurança?



O canal levará o melhor do CN Anything para a tela da sua tevê! A estreia acontece no dia 05, às 10h30 . Um pouquinho de Titio Avô seguido de Ursos Sem Curso com uma pitadinha de Hora de Aventura.



