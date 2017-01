Filme “Os Dez Mandamentos” foi campeão de audiência na TV paga em 2016

Você está lendo um tópico

Assim como jornalismo e dramaturgia dominaram a TV aberta em 2016, os filmes comandaram a audiência da TV paga neste ano que está acabando.



E o KTV obteve a lista doa filmes mais assistidos em um dos líderes dr audiência da TV por assinatura no país, o canal Megapix, da Globosat.



O longa de maior audiência no ano no canal pago foi "Os Dez Mandamentos", baseado na novela homônima da Record.



O filme da saga de Moisés bateu todos os recordes no Megapix em 2016.



Segue a lista com os cinco filmes mais assistidos de 2016 até 30.nov.:



1. Os Dez Mandamentos – O Filme

2. Velozes e Furiosos 5: Operação Rio

3. Doce Vingança 2

4. Vai Que Cola – O Filme

5. A Saga Crepúsculo Amanhecer Parte 2



O crescimento do Megapix na faixa nobre em 2016 foi de 14%. No total do dia o crescimento foi de 11%.



As faixas horárias que tiveram o maior crescimento no canal pago em relação a 2015 foram:

- Faixa das 10hs

- Faixa das 22hs

- Faixa das 20hs

· O crescimento também ocorreu em todos os dias da semana, com destaque especial para a terça-feira que teve crescimento de 17%.

· As sessões que tiveram o maior crescimento percentual em 2016 foram:

- Sessão de Terça as 22hs (+31%)

- Sessão de Sexta as 10hs (+30%)

- Sessão de Quarta as 8hs (+25%)

