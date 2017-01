Pretensão, programação religiosa, bizarrice e escalações erradas

Você está lendo um tópico

A coluna hoje aponta pragas que afetam a televisão há muito tempo — como o aluguel de horários para programação religiosa e as atrações caça-níqueis que se multiplicam nas emissoras abertas. Mas fala também de uma boa mudança. É uma esperança para 2017.



Nem tudo precisa ser ruim num balanço dos piores do ano na televisão. Portanto, vamos começar pelo que foi bom. Um clássico desse pacote deixou a lista: a praga das traduções nos programas da TV paga. Canais como o Sony e o Warner cumpriram a antiga promessa de oferecer programação legendada e dublada, a gosto do freguês. O serviço ainda não é perfeito porque em muitos casos isso acontece em horários alternados. Mas houve avanços e, para ser justa, é importante registrar.



Os programas religiosos, outro clássico, ampliaram sua presença, que já era tentacular. A CNT é um exemplo dessa indecência. A emissora dedica quase a totalidade de sua programação a essas atrações. A Record tem religião espalhada por sua grade e há apresentadores que encerram suas atrações com alguma menção à fé. A pregação também domina a Bandeirantes (até no horário nobre) e a RedeTV!. A coisa é tão constante que fica no ar uma dúvida: a que horas o pastor R.R. Soares dorme? Aliás, ele dorme?



A RedeTV!, por sinal, merece um parágrafo inteiro nesta coluna de hoje. Ali, são muitos os programas ruins e os debates sobre celebridades e subcelebridades. O troféu eterno é para Luciana Gimenez, que no início do ano entrevistou Donald Trump. A “façanha” deve ter sido motivo de tanto orgulho para ela que a conversa — sobre cabelo e vestuário — foi reprisada por ocasião da eleição dele para a presidência dos EUA. Sem falar naquelas atrações caça-níqueis, com joguinhos boçais e um convite para o freguês ligar para um número interurbano. E João Kléber? Ele continuou tirando leite de pedra, fazendo suspense com a encenação de dramas inverossímeis. É a mesma escola de Christina Rocha, do “Casos de família”, do SBT, embora o programa dela seja menos mambembe. E, falando em qualidade sofrível, o “The X Factor” estreou na Band decepcionando. O título tem muita força em televisões estrangeiras, mas, aqui, desapontou.



No terreno da dramaturgia, vimos alguns maus momentos. Nas novelas, a estreia de “Sol nascente”, às 18h na Globo. Entre os pontos fracos da produção está a escalação do núcleo nipônico da trama. Luis Melo, que é um grande ator, foi convocado para uma tarefa impossível: viver Tanaka, um personagem... japonês. O público chiou e com razão. A história também não empolgou. A Globo lançou ainda, com estardalhaço, a série “Supermax”. A promessa de um enredo inovador e empolgante se dissolveu já na estreia. A aventura dos participantes de um reality na selva não entusiasmou.



