Fantasiado de gari, Doria “trabalhador” começa seu show para os trouxas que o elegeram.

Por Donato



Fonte:



Na manhã de hoje, mais precisamente às 5:49, João Doria chegou na praça 14 Bis vestido com o uniforme dos garis.

PUBLICIDADE

inRead invented by Teads



Junto com ele, Gilberto Natalini, André Sturm e demais secretários. Ele fazia questão da presença de todos às 6 0 em ponto.



O prefeito então colocou mãos à obra e iniciou o ‘Cidade Linda’. Antes porém, fez a promessa (mais uma) de que irá repetir o gesto até o fim de sua gestão:



“Todas as semanas em quatro anos. Podem anotar, registrar. E olha, acordem cedo, hein!”. Deveria estar se dirigindo para Soninha Francine que chegou com 40 minutos de atraso.



Mas é isso mesmo que precisamos? Alguém que vá largar suas funções de prefeito para ficar varrendo a rua uma vez por semana durante 4 anos? Serão 208 vezes, caso cumpra o que disse.



João Doria que se auto-intitula como um gestor de vanguarda, eficiente, moderno e bem penteado, em suas empresas tambem deixaria de realizar suas tarefas para apertar parafusos? Dedicaria seu precioso tempo com isso? Isso é ‘gestão’? Isso é espetáculo e o showman Doria está se esquecendo que não está mais num programa de TV.



A ação midiática de hoje cedo estava evidente. Nada mais era do que uma photo-op. Vá lá, todos os políticos fazem, paciência. Mas daí a enfiar o pé na jaca e dizer que irá se vestir de gari e limpar as ruas da cidade todas as semanas vai uma grande diferença.



Com seu perfil 100% elite, João Doria está se esforçando para transmitir alguma empatia com as classes menos favorecidas enquanto espera deletar da memória dos cidadãos suas frases preconceituosas contra ‘deficientes’, suas improbidades verbais como chamar a cidade e os dependentes químicos da cracolândia de ‘lixo vivo’, de referir-se a determinado estilo musical como ‘um cancro que destrói a sociedade’.



Doria quer ser curador de arte de rua e combater a pichação citando colaboradores fakes (o muralista Eduardo Kobra ficou indignado e negou que irá participar). Deseja confinar a Virada Cultural em Interlagos, colocar a vida de ciclistas em risco, piorar os índices de mortes no trânsito, e não encontrou nada melhor para fazer em seu primeiro dia de trabalho que não fosse se fantasiar e fazer de conta que é ‘gente como a gente’ (ou mesmo fazer de conta que estaria limpando alguma coisa, pois o local foi previamente varrido, pintado, perfumado no dia anterior).



Ele irá varrer as ruas próximas à prefeitura apenas, ou ainda a Oscar Freire? Ou irá também para São Miguel, Grajaú, Marsilac?



Ricardo em Hoje, 10:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5077 | Pontes e Lacerda-MT



Praça da av. Nove de Julho passa por faxina antes da visita do 'gari Doria'



Folha:



JULIANA GRAGNANI DE SÃO PAULO



No início da manhã desta segunda-feira (2), quando o prefeito João Doria (PSDB) se vestiu com um uniforme de gari e esteve com uma vassoura em mãos, pouca coisa havia para ele e seus secretários limparem na praça 14 Bis, na região central de São Paulo.



Isso porque, antes de ele mesmo varrer, o prefeito mandou varrerem por ele.



Ações da Cidade Linda, programa de zeladoria urbana de Doria, já tiveram início neste domingo (1º), desde cedo, no mesmo local anunciado pelo prefeito como aquele em que ele faria a faxina.



Funcionários de empresas prestadoras de serviço da prefeitura pintaram parte do viaduto sobre a praça, taparam buracos, reformaram sarjetas, recolheram entulho que estava espalhado ali havia vários dias, cortaram a grama e podaram árvores na avenida Nove de Julho, entre a marginal Pinheiros e o vale do Anhangabaú.



A gestão municipal diz que o trabalho envolve 1.291 pessoas, e o mutirão continuou nesta segunda com a presença de Doria e de secretários, também vestidos de gari.



Durante a hora em que estiveram na praça, eles se depararam com os 55 moradores de rua que vivem sob o viaduto Dr. Plínio de Queirós –número estimado por uma assistente social que trabalha ali–, parte dos quase 16 mil que circulam na cidade, segundo o último censo, de 2015.



Praça 14 Bis passa por faxina antes da visita do \'gari Doria\'



Neste domingo, kombis da prefeitura –recém-adesivadas com o nome do programa de Doria, Cidade Linda, e um "SP" dentro de um coração– circulavam pela Nove de Julho. Na ressaca do Ano Novo, moradores de rua observavam, de suas barracas, toda essa movimentação.



As barracas estão espalhadas ao longo do viaduto e se concentram na praça 14 Bis, ao lado de carroças, sofás, fogões improvisados, colchões, papelão, entulho. Há famílias que moram em uma parte do viaduto que é cercada –para entrar ali, há uma porta, que primeiro dá para uma quadra de futebol. Outros moradores entram e saem por meio de buracos na cerca.



Seus pertences não foram tocados pelos funcionários da prefeitura –mas os moradores, ao ouvir que Doria limparia a praça, relatavam temer ser expulsos dali.



De manhã, Joas Barbosa Santiago, 32, afastou sua barraca para que a tinta usada para pintar o viaduto não respingasse nela. "Isso é uma fachada. Não adianta vir aqui e só limpar o que já vai estar limpo", reclamava ele. "E a gente vai para onde? Ele vai dar moradia para nós?"



Uma assistente social da prefeitura que não quis ser identificada também reclamava da situação, dizendo que o prefeito deveria ver a sujeira que está lá no dia a dia e limpar "de verdade".



Do seu lado, a motorista Vera Lúcia de Santis, 57, que mora em um prédio na av. Nove de Julho e costuma conversar com os moradores de rua, falava que estavam "maquiando a praça para a chegada do Doria". "É para inglês ver."



Segundo a assessoria do tucano, "alguns serviços da Operação Cidade Linda levam vários dias para serem concluídos" e, por isso, "muitos deles começaram neste domingo". O programa terá ações "contínuas e regulares" e seu objetivo "é a melhora na zeladoria urbana e o resgate da autoestima do paulistano". Mutirões acontecerão nos próximos fins de semana nas avenidas Paulista, 23 de maio, Santo Amaro e Tiradentes.



GARI



Em um discurso neste domingo, Doria destacou a ação, dizendo que ele e os secretários estarão vestidos de gari "como gente simples que serve a cidade e que recebe seu salário para preservar e manter nossa cidade".



"Vamos ali dar uma demonstração de humildade, de igualdade e de capacidade de trabalho", afirmou.



Quando seu vice, Bruno Covas (PSDB), anunciou a atividade "simbólica", um vereador gritou do plenário: "Mas vai ser todos os dias?"



Para um gari que trabalha na região, "pelo menos Doria vai ver como é difícil o trabalho". "Dos prefeitos que entraram, ninguém fez isso ainda, né? É bom", disse ele.



Nesse trecho da Nove de Julho, duas equipes de dois garis fazem a varrição, uma de manhã e outra à tarde, diariamente.



mjbondioli em Hoje, 11:07



anos | Hoje, 10:49 | Mensagens: 7 | Pindamonhangaba - SP



Começou a demagogia...





Ademir em Hoje, 11:11



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2469 | Paranavaí - PR



Só pegou na vassoura na hora da foto.

















