Começa nesta segunda-feira (02) a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Ademir em Hoje, 11:28



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2469 | Paranavaí - PR



A competição é a mais aguardada do ano por garotos de todo o Brasil. Os jogadores querem mostrar talento com o objetivo de conquistar vagas nas equipes profissionais.



O ano nem começou direito e já vai rolar a bola no futebol brasileiro. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o torneio de categoria de base mais tradicional do país. Para o jogador que passou o ano todo treinando, essa é a hora de aparecer.



A Copinha desse ano bate o recorde de 120 clubes participantes. São três mil garotos muito empolgados para mostrar que jogam futebol na maior vitrine dos times de base do país.



O sonho dos jogadores e da comissão técnica é uma promoção ao time profissional. O exemplo recente veio do Flamengo, atual campeão da competição. No ano passado, depois de levantar a taça da copinha, o técnico Zé Ricardo assumiu o comando da equipe principal do Flamengo. Esse ano, o plano é manter o sucesso.



A competição começa nesta segunda-feira (02). O Palmeiras é o primeiro time grande a estrear. A equipe joga contra o Paranoá, do Distrito Federal. O técnico do Palmeiras sentiu o gostinho de comandar o time profissional no final do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. Com essa experiência João Burse quer ajudar o Palmeiras a quebrar o jejum de títulos na Copinha.



J.B.F.LIMA em Hoje, 11:43



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1442 | Barreiras - BA



Quais canais irão transmitir este ano ?

















