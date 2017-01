Você está lendo um tópico

Cientista político comenta PEC do teto de gastos na RedeTV!

Nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, o primeiro ' É Notícia ' de 2017 traz o cientista político e professor do Insper (Ensino Superior de Negócios, Direito e Economia), Carlos Melo . Durante a entrevista, o especialista faz um balanço do ano de 2016 e afirma que “ desilusão foi a marca do ano ”. “ Em relação ao próprio impeachment, muita gente acreditou que isso bastaria. Pessoalmente, nunca acreditei nisso porque temos uma série de colapsos que não se resolveriam com este feito ”, diz.



Carlos fala sobre a PEC 241 , que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos, e a relaciona com a reforma da Previdência: “ Ela [a PEC] é importante e não é uma questão de querer. O sapo não pula por beleza, pula por necessidade, por exemplo. A PEC só faz sentido se você conseguir a reforma da Previdência. Mas ela é encaminhada pelo governo, então ainda vai passar um processo muito longo daqui pra frente ”, pontua.



Sobre a legitimidade do governo Temer, o especialista a diferencia da credibilidade. “ A legitimidade é definida pela lei. Um presidente sofreu o impeachment e quem assume o vice. Gostemos ou não, não podemos discutir. Agora, se dilma mereceu ou se foi golpe, isso a historia vai julgar ”, afirma. “ Quem não tem 172 votos pra se manter na Câmara, e nem 27 no Senado, perdeu governabilidade e vai perder o mandato ”, opina Carlos ao afirmar que também há a credibilidade do presidente em fazer com que o povo se sinta otimista em busca de mudanças, “ coisa que o presidente não conseguiu nestes seis meses ”.



Amanda Klein questiona o especialista para saber se Michel Temer governará até o fim de seu mandato, e ele reitera: “ Espero que sim. Não porque eu ache que o governo seja 'uma brastemp', mas porque não temos alternativas ”.



