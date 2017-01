Você está lendo um tópico

Sérgio Marone estreia no comando do Hoje em Dia

Sérgio Marone estreia no comando do Hoje em Dia (Antonio Chahestian/Record TV) Sérgio Marone estreia no comando do Hoje em Dia (Antonio Chahestian/Record TV)

A partir desta segunda-feira, dia 02 de janeiro, durante as férias de Cesar Filho , o programa Hoje em Dia ganha um novo reforço.



Até o dia 20 de janeiro, o ator Sérgio Marone , conhecido por interpretar o faraó Ramsés na novela Os Dez Mandamentos, integra o quarteto fantástico ao lado de Ana Hickmann (que volta das férias na próxima segunda-feira), Ticiane Pinheiro e Renata Alves .



Marone que está acostumado a interpretar personagens na ficção, agora assume um novo papel na carreira. Experiência já adquirida ao apresentar o especial Família Record no mês passado, ele revela como foi encarar esse novo desafio. “ Foi dada a largada! Foi ótimo, fiquei muito feliz, uma coisa totalmente nova pra mim, fui tão bem recebido, o público torcendo, mandando boas vibrações que eu fiquei mais à vontade, foi uma delícia ”.



