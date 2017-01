Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Animal Planet estreia a produção local Emergência Pet

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 51 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:29 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23329 | Redação





Animal Planet estreia a produção local Emergência Pet (Divulgação) Animal Planet estreia a produção local Emergência Pet (Divulgação)

Eles só faltam falar, fazem parte da família e muitos são chamados de “ filhos com quatro patas ”. Todo esse carinho direcionado aos pets movimenta uma indústria de cuidados especiais, da qual fazem parte os hospitais veterinários – os corredores e salas desses centros de atendimento sofisticados são espaços onde se manifestam os vínculos emocionais entre os bichos de estimação e seus donos.



A partir de sábado, 7 de janeiro, às 18h50, o canal Animal Planet coloca suas câmeras nas unidades de uma rede de hospitais veterinários paulistanos e capta histórias reais de amizade, de cura e salvamento, com a estreia da série local Emergência Pet . São 16 episódios com meia hora de duração na primeira temporada, coproduzida pela Discovery Networks e a Mixer Films. A cada semana serão exibidos dois em sequência.



Cada episódio acompanha os casos de três animais – cães e gatos – que chegam aos hospitais com quadros emergenciais ou crônicos e exigem um esforço conjunto para diagnóstico: a investigação preliminar une os relatos dos donos e a experiência dos veterinários para o levantamento das possíveis causas.



Da averiguação de suspeitas de tumores, a partos e obstruções gastrointestinais causadas pela ingestão de objetos, a série registra as ações da junta médica. Câmeras vão aos centros cirúrgicos e às casas onde moram os pacientes para acompanhar os primeiros resultados dos tratamentos. Eles só faltam falar, fazem parte da família e muitos são chamados de “”. Todo esse carinho direcionado aosmovimenta uma indústria de cuidados especiais, da qual fazem parte os hospitais veterinários – os corredores e salas desses centros de atendimento sofisticados são espaços onde se manifestam os vínculos emocionais entre os bichos de estimação e seus donos.A partir de sábado, 7 de janeiro, às 18h50, o canalcoloca suas câmeras nas unidades de uma rede de hospitais veterinários paulistanos e capta histórias reais de amizade, de cura e salvamento, com a estreia da série local. São 16 episódios com meia hora de duração na primeira temporada, coproduzida pela Discovery Networks e a Mixer Films. A cada semana serão exibidos dois em sequência.Cada episódio acompanha os casos de três animais – cães e gatos – que chegam aos hospitais com quadros emergenciais ou crônicos e exigem um esforço conjunto para diagnóstico: a investigação preliminar une os relatos dos donos e a experiência dos veterinários para o levantamento das possíveis causas.Da averiguação de suspeitas de tumores, a partos e obstruções gastrointestinais causadas pela ingestão de objetos, a série registra as ações da junta médica. Câmeras vão aos centros cirúrgicos e às casas onde moram os pacientes para acompanhar os primeiros resultados dos tratamentos.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído