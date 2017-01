Confira a semana de Chiquititas (2 a 7/1)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Mili e Duda voltam à mansão dos Almeida Campos. Duda inventa um pretexto para abraçar Mili e diz que gostou de sair com ela. Mili responde que também adorou o passeio. Junior chega na sala e diz que levará Mili de volta ao orfanato. A garota fica com vergonha por Junior ter visto ela e Duda tão próximos. Antes de ir embora Duda faz questão de beijar o rosto de Mili. Todas as chiquititas chegam ao orfanato e comentam que adoraram o passeio ao Café Boutique. Cintia diz que a surpresa não acabou por aí, pois ela trará de volta ao orfanato a cachorra mascote Pipoca. Cris pede para falar a sós com Mosca. No pátio ela pressiona o chiquitito para saber qual tipo de relacionamento existe entre ele e Vivi. Mosca conta que não está namorando e nem ficando com Vivi. Cris pergunta o que o garoto sente por ela e por Vivi. Mosca diz que gosta de Cris como amiga e não sabe afirmar a maneira que gosta de Vivi. Cris fica nervosa. Mili chega ao orfanato. Bia insiste em saber sobre a proximidade dela com Duda, mas a chiquitita diz que não quer falar disso. Vivi vai atrás de Cris no quarto. Cris está deitada na cama e chorando. Vivi pergunta o que ela falou com Mosca. Cris revela que não quer mais saber de Mosca e que ele gosta de Vivi. No pátio, Rafa e Binho perguntam o que Mosca tem. O chiquitito diz estar confuso se gosta ou não de Vivi. Rafa instrui que o único jeito de saber é pedindo pra ficar com a garota. Mosca está nervoso por nunca ter beijado uma menina antes. Rafa diz que tem curiosidade, mas também nunca beijou. Mili conversa a sós com Pata e conta tudo o que aconteceu no passeio com Duda. Mili diz que achou que ele fosse beijá-la no parque, mas ele apenas assoprou seu rosto por achar que ela estava com calor. Mais tarde, na sala, Rafa sugere para brincarem de "Pera, Uva e Salada Mista". Tati e Ana não participam por serem novas demais. Letícia vai levar Dani à lanchonete Rei Burgão com o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti), porém, a menina faz birra para escolher a roupa e diz que não quer ir se ele também for. Dani se fantasia de fada. Letícia tenta convencer a filha a trocar de roupa, mas não consegue. O crítico Rui Salgado chega para buscá-las. Dani é malcriada com o crítico. No orfanato, com os olhos vendados, Mosca escolhe Vivi e pede salada mista. Todas as chiquititas comemoram. Na cozinha, Ernestina reclama com Chico desse tipo de brincadeira. Chico diz que os menores não estão participando, mas concorda que eles possuem a adolescência toda para beijar e não precisam desse tipo de brincadeira na pré-adolescência. O cozinheiro conta que quando era mais novo fazia muito sucesso com as moças. Na sala, as crianças continuam com a brincadeira e Vivi dá um selinho em Mosca. Todos comemoram, menos Cris, que chora. Na lanchonete, Dani grita e faz muita birra. Enquanto isso, Carol, Beto e Clarita ensaiam Tobias para ele se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Anoitece e no quarto das meninas, as chiquititas conversam sobre como deve ser dar o primeiro beijo. As meninas dizem que deve ser um pouco nojento beijar na boca. As meninas cantam que Vivi e Mosca irão namorar. Letícia volta para casa, diz que o passeio foi desastroso e que desse jeito jamais poderá arrumar um namorado. No orfanato, Mosca bate na porta do quarto das meninas e pede para falar em particular com Vivi. O chiquitito convida Vivi parar sair depois da escola e ela aceita



Terça-feira



Na mansão dos Almeida Campos, Carmen fala sozinha que Cintia irá se arrepender de ter cruzado seu caminho. Pata, Mili e Bia ajudam Vivi a treinar beijo com receitas tiradas da internet, como tentar pegar gelo de dentro do copo com a língua. Ana e Tati planejam montar a casa de Pipoca. Cintia manda sua empregada levar a cachorra para tomar banho. Carmen segue a mulher. Mosca toma banho e capricha na hora de escovar os dentes. Vivi faz o mesmo. A empregada de Cintia deixa a cachorra na parte de fora do supermercado e entra para fazer compras. Carmen aproveita e rouba a cachorra. Eduarda encontra Carmen na rua e fica encantada com a cachorra. Carmen presenteia Eduarda com a cachorra. Eduarda fica muito feliz. No orfanato, Chico aconselha Mosca a tratar bem Vivi no primeiro encontro. O cozinheiro ajuda as pequeninas a construir a casa de Pipoca. Cintia fica revoltada ao saber do sumiço da cachorra e demite a empregada de forma rude. Cintia liga para Armando aos berros e diz que ele precisa encontrar a cachorra. O rapaz confirma que os dois são parceria e que ele irá ajudá-la. No apartamento de Eduarda, a empregada Shriley Santana (Olívia Araújo) diz que a cachorra é vira-lata. Eduarda batiza a cachorra de Kate em homenagem a princesa inglesa que veio do clero para a nobreza. No orfanato, Rafa e Binho ajudam as meninas a construir a casa de Pipoca. Mosca e Vivi vão ao parque. Os dois estão sentados no banco e Mosca tenta perguntar se pode beijá-la, mas antes de completar a pergunta, Vivi diz que sim. Os dois se aproximam e finalmente se beijam.



Quarta-feira



Rafa conversa com Cris e diz que ela precisa ficar bem. O chiquitito fala que ela é bonita, inteligente e que logo um novo menino vai gostar dela. Cris fica mais animada e agradece o apoio do amigo. No apartamento de Cintia, Armando leva vários cachorros para tentar substituir Pipoca, mas nenhuma é parecida. Mosca e Vivi se beijam novamente no parque. Armando diz para Cintia que desistiu de procurar a cachorra. Cintia chama Armando de incompetente e diz que o plano dela estava dando todo certo, mas que agora vai ter que falar para crianças que perdeu a cachorra chata que elas tanto gostam. Eduarda faz uma roupa improvisada para Pipoca com a ajuda de Shirley. Vivi e Mosca voltam ao orfanato. As meninas vão para o quarto e Mosca chama os meninos para fazer o mesmo. Cris fica sozinha na sala. Vivi diz para as meninas que não sabia o que fazer direito e que no começo foi estranho, mas depois ficou muito legal. Mosca conta para os meninos que o beijo foi muito bom. Cintia vai ao orfanato e conta que roubaram a mascote Pipoca. Duda recebe ligação da mãe dizendo que ela vai morar alguns meses na Bélgica e quer que ele também vá para lá. O menino fica triste, mas Carmen comemora. No apartamento, Eduarda apresenta a cachorra nova para Maria Cecília, que alerta a mãe que dá muito trabalho ter um cachorro. Maria Cecília surta ao perceber que a roupa que a cachorra está vestindo foi feita com o tecido de seu vestido. No orfanato, Cris anuncia na internet que Pipoca está desaparecida. Letícia está chateada com a filha. Carol tenta aconselhar Dani a pedir desculpa para a mãe e para o crítico Rui Salgado. Dani vai ao quarto da mãe e pede desculpa por ter se comportado mal. Letícia fica mais aliviada e abraça a filha. Dani diz que quer que ela também tenha amigos para poder vê-la sempre sorridente. No dia seguinte, Rui Falcão vai até a casa delas e Dani pede desculpa. Carmen vê que os desenhos de Gabi estão mais firmes e ameaça fazer algo para barrar a melhora do bloqueio psicológico da mulher.



Quinta-feira



Maria Cecília está usando seu tablet na sala do apartamento enquanto conversa com a mãe, Eduarda. Maria Cecília vê na rede social FrendiBuqui uma foto da cachorra Pipoca, que foi postada com a informação de que a mascote está desaparecida. Duda vai ao orfanato e fala para Mili que está triste porque sua mãe quer que ele vá morar na Bélgica. O garoto faz questão da opinião de Mili para tomar a decisão se fica no Brasil. A chiquitita diz que o garoto deve ficar perto da mãe, na Bélgica. Duda beija o rosto de Mili, diz que foi legal conhecê-la e vai embora. Eduarda diz pra filha que a cachorra não é a Kate (Pipoca). Maria Cecília diz que são as crianças do orfanato que estão à procura de Kate, que é sim Pipoca, e lembra a mãe que o orfanato é do José Ricardo Almeida Campos. Shriley Santana, que ouviu a conversa, se intromete e pede pra Maria Cecília deixar Eduarda ficar com a cachorra para se distrair e pegar menos no pé delas. Maria Cecília diz que trabalha com Junior e que ficará numa situação muito chata se ele descobrir que a cachorra está em seu apartamento. Mosca diz pra Chico que está ficando com Vivi. Chico não sabe direito o que isso quer dizer e conta que na época dele ficar significava casar e ficar junto para a vida toda. Junior chega com Gabi na casa de Carol para buscá-la com a pequenina Dani e juntos irem passear. Todos vão ao parque onde Gabi demonstra mais uma reação de melhora e pega na mão de Carol. Tobias está no Café Boutique e escuta a chamada do programa da Eliana anunciando que Tomás Ferraz fará sua primeira apresentação na televisão. Tobias deixa cair a bandeja que segurava e diz estar com medo. No orfanato, Vivi vai ao quarto cobrar posição de Mosca para saber se eles estão namorando, ficando ou nada. Mosca diz que gostou bastante do beijo e não sabe dar uma posição. Vivi diz que nada de beijos enquanto ele não se decidir. No parque, Junior vai comprar água e Carol deixa Gabi sozinha enquanto vai ajudar Dani que se machucou num dos brinquedos. Quando Carol e Junior voltam, percebem que em questão de segundos Gabi desapareceu do local. Ambos começam a procurar a mulher pelo parque. Na mansão dos Almeida Campos, Duda diz pra Carmen que não quer ir embora e que todo mundo quer apenas se livrar dele. Mili liga para o garoto, que não atende o celular. Carmen sai da sala lhe chamando de chato e dizendo que ainda bem que ele vai embora. No parque, Eduarda leva a cachorra pra passear e se depara com Gabi. A socialite percebe que Junior está procurando a mulher e pra evitar que ele veja a cachorra, pede pra um vendedor ambulante gritar que Gabi está perdida e assim alertar Junior. Junior e Carol escutam o vendedor e encontram Gabi. Junior avista Eduarda de longe, que vai pra casa e conta para Maria Cecília o que aconteceu. Na casa de Carol, Beto diz que Tobias está quase desistindo de se apresentar na Eliana e que ele não vai deixar isso acontecer. No orfanato, Mili está triste com Duda, Vivi com Mosca e as demais crianças com o desaparecimento da mascote Pipoca.



Sexta-feira



Tobias diz pra Maria Cecília que vai desistir de se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Maria Cecília conta que compreende e que gosta do namorado de qualquer jeito. As chiquititas descobrem os anúncios com a promessa de recompensa pela cachorra Pipoca. A empregada Shirley diz pra Eduarda que estão pagando uma boa recompensa pela cachorra. A empregada suspeita que Carmen estava querendo se livrar da cadela. Eduarda pede pra Shirley ligar no telefone do anúncio para apurar as informações e perguntar o valor da recompensa. Após ligar, a empregada diz que é melhor devolverem a cachorra antes que os Almeida Campos descubram, pois senão vão ficar sem o dinheiro da recompensa e sem a cachorra. Duda vai ao orfanato Raio de Luz para falar a sós com Mili. O garoto diz que vai embora e que sua mãe já comprou as passagens. Mili fica triste demais. Duda pega na mão da chiquitita. Mili pergunta se vai demorar pra ele voltar e o garoto diz que ficará alguns meses por lá até sua mãe decidir voltar. Duda pergunta se Mili ficará bem e ela responde com outra pergunta: "quando você vier ao Brasil, promete que virá me visitar?". O garoto responde: "Isso será a primeira coisa que eu irei fazer!". Os dois se abraçam e ele diz ao pé do ouvido dela que se a chiquitita tivesse pedido pra ele ficar, ele não iria embora. Duda dá um selinho em Mili e sai do quarto. Enquanto isso, Beto busca Tobias de moto com a desculpa de que vai fazer compras, mas na verdade leva o amigo ao SBT para participar do programa da Eliana. Shirley vai à mansão dos Almeida Campos com a cachorra Pipoca. No orfanato, Mili vai correndo atrás de Duda, mas não consegue alcançá-lo a tempo e o garoto vai embora. Na mansão, Shirley diz que estava indo ao supermercado com a patroa e encontrou a cachorra. A empregada exige a recompensa. José Ricardo lhe dá um cheque. No SBT, Tobias vê um ônibus com fã-clube de Tomás Ferraz que ao lhe avistarem saem correndo em sua direção. Tobias e Beto tentam escapar e vão pra dentro do SBT. Tobias é levado ao camarim pelos produtores, onde é maquiado. Mesmo nervoso, Tobias não vê mais solução senão fingir ser o astro português Tomás Ferraz. Cintia leva a cachorra Pipoca de volta ao orfanato. Shirley volta ao apartamento da patroa e entrega o cheque pra Eduarda, que para de chorar ao ver o valor de 5 mil do cheque. As duas negociam e Shirley acaba ganhando 15% do valor da recompensa. As crianças mostram pra mascote Pipoca a casinha que construíram pra ela. Carmen vai ao apartamento de Eduarda e ao ver Shirley diz que percebeu que algo estava errado. Carol, Letícia e Dani se acomodam na sala pra ver o programa da Eliana. Beto pede por telefone para que Maria Cecília também assista ao programa. 