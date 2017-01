Você está lendo um tópico

Confira a semana de A usurpadora (2 a 7/1)

Segunda-feira



Paulina confessa a Célia que é virgem e depois do “susto” a amiga conta a ela que Filó tem em seu poder uma carta de sua mãe. Douglas avisa Paola que vão voltar para seu país, mas ela não tem nenhuma reação e mal consegue balbuciar algumas palavras. Carlos Daniel e Rodrigo comemoram a boa fase que a fábrica atravessa, mas se preocupam com o futuro da irmã, pois tem a certeza de que se derem a ela a parte a que tem direito, Willy em pouco tempo acabará com todo seu dinheiro. A polícia recebe uma carta anônima, enviada por Leda, onde ela diz que Paulina está muito mais perto do que eles pensam. Estephanie liga para a fábrica e descobre que Willy já saiu faz muito tempo. Quando ele chega em casa os dois discutem feio e ela quer saber com quem ele está saindo. Carlinhos passa o dia com seus amigos e convida Moacir para passar alguns dias com ele na mansão. Paulina faz o gosto do menino e recebe todo o apoio de dona Piedade. Willy exige que Carlos Daniel lhe dê uma grande quantia em dinheiro. Chega à casa de Célia a carta da mãe de Paulina, mas o investigador intercepta a correspondência. Douglas volta ao país em companhia de Paola. Ela chega numa cadeira de rodas e com a saúde muito comprometida.



Terça-feira



Verônica conta a Carlos Daniel que Leandro não vai mais se casar com Viviana e que desconfia que seu cunhado Willy tem a ver com o rompimento. Os dois conversam longamente e Carlos Daniel acaba admitindo que ama Paulina, embora um abismo os separe. Ele é aconselhado por Verônica a esquecer tudo e ficar com Paulina, pois ela é muito importante para ele e seus filhos. A carta escrita pela mãe de Paulina vai parar nas mãos da polícia, que descobre que Paola e Paulina são irmãs gêmeas. Dona Piedade e Adelina se preocupam com Estephanie e esperam que ela se arrependa e volte para a mansão dos Bracho. Enquanto isso, Patrícia e Paulina a procuram para alertá-la do erro que está cometendo ao confiar tão cegamente em seu marido, mas Estephanie não ouve ninguém. Ao ficar sabendo da conversa entre Paulina e Estephanie, Willy se enfurece e ameaça denunciar Paulina, caso os Bracho não lhe dêem o dinheiro que quer. Estephanie começa a desconfiar que Willy a engana com outra mulher e pede a Estela para vigiá-lo. Carlos Daniel percebe que não consegue reconquistar Carlinhos e permite que Isabel e Moacir estejam a seu lado na hora da operação. Willy, na tentativa de seduzi-la, presenteia a ambiciosa Viviana com um valioso anel. Ao voltar para casa e tentar explicar onde estava, entra em contradição. Para piorar a situação Estephanie vê sua camisa manchada de batom.



Quarta-feira



Estephanie e Willy discutem. Ele admite que tem outras mulheres, mas tenta convencê-la de que são aventuras passageiras. Estephanie procura Patrícia para desabafar, mas acaba não contando nada sobre a infidelidade de Willy. Dona Abgail descobre que Willy deu para Viviana um anel muito valioso e as duas discutem. Enquanto isso, um amigo conta a Leandro que viu Viviana com Willy. Carlinhos é operado com sucesso e a preocupação com o menino aproxima ainda mais Paulina e Carlos Daniel. Moacir e Isabel também estão ao lado do menino e Carlos Daniel, ao ver o carinho com que eles tratam seu filho, admite que estava enganado em seu julgamento. Viviana e Willy continuam se encontrando, o que traz muito sofrimento para Estephanie e revolta Leandro, que briga feio com o rival. Leda vai até a delegacia e conta que Paulina Martins está na casa dos Bracho.



Quinta-feira



Verônica alerta Rodrigo sobre o perigo que Willy representa para os Bracho e diz que ele continua se encontrando com Viviana. A polícia decide investigar a denúncia de Leda, mas acaba se confundindo ainda mais sobre quem realmente está na casa dos Bracho. O investigador Amador, vai até o hospital e para se certificar da denúncia de Leda chama “Paola” de Paulina. Ela, pega de surpresa, responde. Mais tarde, informado por Lalinha sobre os amantes de Paola, Amador vai até o apartamento de Donato, mas ele não entrega Paulina e afirma ao investigador que é Paola quem está na mansão dos Bracho. Leandro confessa a Verônica que já não ama Viviana e que está interessado em outra mulher. Rodrigo procura Estephanie e tenta convencê-la a não confiar tanto em Willy. Ele se chateia com a reação da irmã, mas não tem coragem de contar nada sobre a infidelidade do cunhado. Depois da conversa com Estephanie, Rodrigo decide procurar Viviana para dizer o quanto seu relacionamento com Willy é prejudicial para ela e para sua irmã. Douglas decide internar Paola e pede a Bráulio que comunique a família Bracho. Cresce a amizade entre Leandro e Verônica e ela já admite que está gostando dele. O delegado pede a Leda que formalize sua denúncia contra a usurpadora. Carlos Daniel surpreende Paulina pensando alto e já não tem nenhuma dúvida de que ela o ama. A descoberta de Carlos Daniel acaba em confissão e Paulina admite que está apaixonada por ele.



Sexta-feira



Willy finalmente consegue seduzir Viviana e Leandro conta para Dona Abgail que o homem com quem ela está saindo é Willy. Douglas interna Paola, paga a conta, manda Bráulio avisar a família, e deixa uma carta de identificação ao lado da cama dela. Paulina preocupada com o que Willy pode fazer com a herança de Estephanie, decide dar aos poucos o dinheiro que é dela por direito, mas acaba comprando uma briga com Willy, que ameaça denunciá-la. Leda vai até a delegacia assinar a denúncia contra a usurpadora. A polícia chega à mansão dos Bracho para prender Paulina, mas dona Piedade afirma que quem está na mansão é Paola. No hospital a verdadeira Paola continua como um vegetal e o Dr. Galícia, diante do mistério que envolveu sua internação, decide avisar a polícia. Paulina procura Estephanie, conta a ela que Willy voltou a sair com Viviana e tenta abrir seus olhos: ou ela anula a procuração que deu ao marido ou vai acabar na miséria. 