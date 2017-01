Você está lendo um tópico

Confira a semana de Querida inimiga (2 a 7/1)

Segunda-feira



A operação no braço de Vasco é um sucesso, mas ele acaba ficando em coma e os doutores não sabem dizer se ele teve algum dano cerebral. Jaime culpa a si mesmo. Raimundo está surpreso com o menu que Ernesto preparou e o diz que ele ganhará mais do que ganhava no antigo restaurante. A mãe de Jaqueline chega para o casamento da filha e diz que ela deveria encontrar um homem solteiro, não um divorciado. No hospital, Bárbara se lembra do que Arthur disse, e pensa que deve ter sido ele quem sabotou o carro para matar Jaime. Arthur nega e Bárbara acredita em sua inocência. Greta e Maria conversam sobre Jaime. Betina se prepara para a festa e Dario chega para pegá-la. Paula se zanga por que pensava que ela quem levaria Betina. Hortência culpa Jaime pelo acidente e ele pede que ela o deixe em paz, pois está se sentindo muito mal pelo ocorrido. Zulema e Omar decidem seguir trabalhando já que não podem se dar ao luxo de não trabalhar para cuidar de Vasco. Diana diz a Bruno que Vasco não é seu primo, mas seu namorado. Ela diz eles vão se casar e ele adotará o seu bebê. Bruno responde que ele é o único pai do bebê e que Vasco talvez não sobreviva. Lorena decide fazer quitutes para vender e tem muito trabalho conseguir clientes, então ela decide vendê-los na rua. Diana pergunta a Sara se de verdade ela não tem nada a ver com Bruno. Sara se zanga e diz que não deveria se importar com isso, já que está saindo com Vasco. Diana admite que não pode tirar Bruno da cabeça. Jaqueline coloca seu vestido de noiva e ao mover-se ele se descostura. Paula deseja que Dario seja muito feliz em seu casamento.



Terça-feira



Jaqueline está demorando a chegar ao seu casamento e Darío pensa que Paula está metida nesse atraso. Por fim Jaqueline chega e ao assinar a ata de casamento seu vestido se descostura por completo. Darío se aproxima para beijar-la, mas ela o rejeita e vai ao banheiro. Bárbara e Jaime estão na área de terapia intensiva no hospital quando entra Diana para ver Vasco, Bárbara a trata com desprezo, e Jaime a defende. Hortência pergunta a Sara quem é o pai do bebê que Diana está esperando, e ela indica que é Bruno, mas diz que Vasco disse que dará seu nome á criança, e isso foi um pedido de Diana. Hortência visita Bruno em seu escritório e o comunica que está disposta a fazer com que ele seja o diretor de uma clínica particular de muito prestigio, além de dá-lo uma alta quantia em dinheiro, isso em troca de que ele se case com Diana. Bruno se surpreende, mas Hortência completa dizendo que não precisa ser para sempre, só precisa manter o casamento até que Vasco se esqueça de Diana. Jaqueline e Darío já estão sós no quarto de hotel. Darío se aproxima dela, e Jaqueline o rejeita e apaga a luz. Paula e Daniel voltam a se encontrar e desfrutam de um bom momento, Paula o pede que a beije, pois viu entrar Darío. Paula acaba bebendo um pouco demais. Maria e Jaime se encontram pra fora da casa de Zulema, e ele a pede para que o acompanhe numa caminhada. Lalo volta a extorquir Bárbara, e Sara arruma as coisas para que Lalo viaje de férias na praia. Lorena está vendendo seus quitutes na rua quando passa Hortência em seu carro, ela a diz que Lorena é medíocre. Lorena responde que pode ser o que for, mas jamais seria um monstro capaz de abandonar uma criança num orfanato. Ernesto diz a Raimundo durante uma conversa com ele que sua filha Mônica é muito difícil. Mônica ouve e diz que fará a vida de Ernesto um inferno. Alonso e Sara saem juntos, primeiro vão a um restaurante e depois ela expressa seu desejo de ir a um lugar mais reservado. Alonso leva Sara para um passeio e durante o mesmo ela finge cair, ele a abraça para protegê-la, neste momento Sara o beija.



Quarta-feira



Sara paquera Alonso e o beija. Depois ela dá uma passagem para Lalo ir ao litoral. Eles bebem champanhe e se beijam. Omar e Zulema repreendem Sara por voltar tarde para casa e ela mente que estava em um compromisso de trabalho. Lorena faz seus quitutes e começa a vender cada vez mais pelas ruas. Ela vende uma dezena de bolinhos a Ernesto. Toribio diz a Alonso que ele deve estar louco por estar saindo com Sara, já que nunca gostou dela. Alonso responde que Sara também é uma vítima de Lorena, e isso os aproximou. Maria se preocupa por ter que ver Jaime no trabalho. Jaime volta ao trabalho e Arthur se zanga. Jaime diz a Maria que estará trabalhando na empresa. Maria atira um ramo de salsinha em Hortência e se demite, dizendo que ninguém mais vai humilhá-la. Diana diz a Omar e a Zulema que deveriam perdoar Jaime, mas eles se negam. Hortência oferece dinheiro a Bruno para que convença Diana a se casar com ele. Bruno implora a Diana que voltem, mas ela diz que se casará com Vasco e jamais voltaria com ele. Bárbara está furiosa porque Diana entra no quarto de Vasco no hospital enquanto ela está ali. Vasco sai do coma e todos festejam. Hortência diz a Vasco que vai mudar agora que ele está recuperado, e que irá se desculpar com Omar e Zulema. Juliano ganha trezentos mil reais no programa de televisão, mas decide apostar no tudo ou nada na semana seguinte. Ele acaba recebendo como prêmio uma viagem ao litoral para duas pessoas. Jaime descobre que Maria se demitiu e vai visitá-la em sua casa. Maria diz que renunciou ao trabalho para não vê-lo mais. Sara vai ao apartamento de Alonso e tenta seduzi-lo. Zulema vê Sara e Alonso beijando-se no carro do rapaz.



Quinta-feira



Zulema começa a pensar se não cometeu uma injustiça quando despediu Lorena. Mais tarde, Zulema tem uma conversa com Sara, mas a conversa vira uma discussão muito feia. Zulema pergunta se ela planejou tudo para que Lorena fosse demitida e ela ficasse com Alonso. Sara fica furiosa e nega. Juliano e Rose pretendem embarcar para o litoral e pedem permissão a Maria. Ela permite, mas pede para que eles tomem cuidado. Bárbara pede ajuda a Jaime para convencer Vasco a voltar para a mansão quando tiver alta. Bárbara pensa que Arthur é um bom amante, mas é egoísta. Por outro lado Jaime é amável, mas um péssimo amante. Na Tailândia, durante sua lua de mel, Jaqueline se porta de uma maneira indiferente e até grosseira com Darío, recusando-se a desfrutar da viagem. Finalmente conseguem fazer com que Vasco aceite voltar para a casa de sua avó. Tanto Bárbara como Hortência se comportam muito mal com Diana. Sara não gosta da ideia de ter Vasco novamente próximo a Hortência. Bruno visita Zulema e tenta convencê-la de que mudou de atitude com Diana. Ele diz que agora está disposto a lutar pela felicidade dela e de seu filho. Zulema conta a Diana sobre visita de Bruno, e diz a filha que ela jamais será feliz com Vasco se continuar amando Bruno. Diana duvida das boas intenções de Bruno, mas Zulema afirma que os homens são volúveis e às vezes tardam a amadurecer as ideias. Sara ouve a conversa de Bárbara e Diana sem ser vista. Lorena está vendendo seus quitutes quando Mônica passa pela rua e compra um bolinho. Mônica oferece um emprego a Lorena em seu restaurante, como garçonete. Lorena sugere que Mônica a empregue na cozinha e menciona que trabalhou com Hortência Armandariz, mas Mônica a avisa que outra pessoa é que está contratando o pessoal da cozinha do restaurante. Ele pede que Lorena a visite no dia seguinte. Toribio e Maria conversam e depois ela lhe conta que esteve a ponto de beijar Jaime, mas se deteve porque ele é um homem casado. Eles seguem conversando e Toribio acaba falando que Sara está saindo com Alonso. Maria fica surpresa. Rose também se demite da empresa de Hortência. Rose fala de Sara como uma mulher falsa e Lorena exige que ela a responda porque pensa isso de Sara. Rose diz que Sara está saindo com Alonso. Lorena fica triste.



Sexta-feira



