Confira a semana de Malhação (2 a 7/1)

Segunda-feira



Toninho decide revelar a Joana o que Bárbara quer que ele faça contra ela. Arthur e Dodô reclamam de Alisson. Bárbara pede para Irene não contar a Gabriel que mentiu para lhe proteger. Toninho chantageia Joana. Arthur afirma a Dodô que Alisson quer ficar com Belinha. Caio aceita que Bárbara volte a trabalhar com eles no lugar de Joana. Alisson exige que Arthur e Dodô sigam o cronograma de treinamento. Jéssica teme que a mãe descubra sobre a possível gravidez. Giovane exige que Irene diga a verdade para Gabriel. Joana confessa para Sula que tem medo do que Toninho pode fazer. Toninho usa o segredo de Joana para fazer uma proposta para Bárbara.



Terça-feira



Joana comenta com Sula que deixará o Rio de Janeiro caso Toninho revele o segredo. Irene não se conforma de ter contado a verdade para Gabriel. Bárbara fica preocupada com as exigências de Toninho. Nanda fala para Tânia sobre a possível gravidez de Jéssica. Belloto conta para Jéssica que Rômulo lutou para ganhar. Ricardo e Caio se enfrentam por causa de Tânia. Rômulo revela a Belloto o que fez com o dinheiro que recebeu da luta. Caio convida Tânia para viajar com ele. Bárbara tira satisfações com Irene. Martinha é rude com os amigos e todos se incomodam. Belloto tenta convencer Nanda a conversar com Rômulo. Jéssica consola Martinha ao descobrir que a irmã também pode estar grávida. Bárbara mente para Gabriel. Joana enfrenta Bárbara.



Quarta-feira



Joana discute com Bárbara. Jéssica pensa em um lugar para ela e Martinha fazerem o teste de gravidez. Jorjão incentiva Nanda a procurar Rômulo. Jéssica observa a relação de Martinha com Júnior. Nanda flagra Clara no quarto de Rômulo. Toninho pede dinheiro para revelar o segredo de Joana. Caio comunica a Joana que ela não faz mais parte da equipe. Rômulo tenta se explicar para Nanda. Gabriel intriga Giovane contra Joana. Bárbara pede para Tita a quantia que Toninho exigiu. Arthur sente ciúmes de Belinha com Dodô. Nanda deixa Jéssica e a irmã dormirem na casa dela. Juliana estranha a atitude de Jabá, Lucas e Júnior ao falar de Martinha. Martinha se recusa a contar quem é o pai do filho que acredita estar esperando. Toninho conta para Bárbara o segredo de Joana. Joana decide revelar o segredo para Tânia.



Quinta-feira



Joana explica a Tânia a situação que viveu em Morro Branco. Toninho se irrita com Bárbara. Tânia conversa com Sula. Jéssica e Martinha fazem o teste de gravidez. Clara se hospeda no hostel e Rômulo se preocupa. Nanda consola Jéssica. Bárbara se vangloria para Tita sobre a descoberta do segredo de Joana. Sula e Damiana temem a viagem para o Rio de Janeiro. Joana confirma que Toninho tem culpa pelo que aconteceu com ela no Ceará. Caio conta para Ricardo que Tânia irá com ele na viagem. Bárbara ameaça espalhar o segredo de Joana na academia.



Sexta-feira



