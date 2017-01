Você está lendo um tópico

Confira a semana de Rock Story (2 a 7/1)

Segunda-feira



Zac consegue se desvencilhar de Jaílson e chega a tempo para a apresentação da banda. Lorena se preocupa quando Alex avisa que William levará a mercadoria para os Estados Unidos. A banda 4.4 ganha o segundo lugar no festival, e Gui e Júlia comemoram com os integrantes. Néia elogia Stefany e Yasmin fica intrigada. Diana não gosta de saber que Chiara foi à casa de Gui. Gordo afirma a Laila que Gui é o homem certo para Diana. Chiara e Júlia fazem as pazes. Marisa não consegue ficar com Nicolau. Haroldo diz a Nicolau que está muito orgulhoso do filho. Néia aprova a aproximação de Stefany e Léo. Nicolau, JF e Tom impedem que Jaílson agrida Zac. Gui e Gordo ficam inconformados ao saber que o caso do roubo será encerrado por falta de provas. Néia lembra a Léo que mentiu para a polícia para sustentar seu álibi. Diana não permite que Chiara volte a ter aulas com Júlia. Chiara foge de casa e Diana se desespera.



Terça-feira



Diana conta a Gui que Chiara deixou um bilhete e saiu de casa. Néia avisa a Stefany que ela deve seduzir Léo para Diana dar o flagra nos dois. Tom diz a Zac que se preparou para também dar aulas a Yasmin. Chiara vai para a churrascaria e Luizão leva a menina para a casa de Gui. Alex avisa a Lorena que William embarcou com a mercadoria. Gui e Diana conseguem convencer a filha a voltar para a casa de Gordo. Lázaro comenta com Ramon que usará a casa que comprou de Gui para se aproximar de Diana. O voo de William é cancelado e ele acaba esquecendo o casaco com a mercadoria no avião. Caio se entristece com a ausência de Nicolau à sessão de quimioterapia. Nicolau desabafa com Roberto. Alex descobre que a polícia encontrou o casaco de William com drogas no avião. Laila incentiva Chiara a insistir com Diana para morar com Gui. Lorena não consegue falar com Alex. Lázaro oferece a casa para Diana morar com Chiara. Léo fica furioso ao descobrir que Zac está dando aulas para Yasmin.



Quarta-feira



Léo e Néia se enfurecem com Yasmin por ela não contar que Zac está lhe dando aulas. Diana desconfia das intenções de Lázaro. Zac aconselha Tom a esquecer Yasmin. Júlia comenta com carinho sobre Lorena com Edith e Nelson. Alex diz a Lorena que o avião pegou fogo e eles perderam a mercadoria. Lorena pede que Alex se afaste dela. Léo cobra satisfações de Gui, achando que ele colocou Zac em sua casa para espioná-lo. Diana não gosta de ver Laila dando entrevista em sua casa e expulsa os jornalistas. Gui repreende Zac por ter escondido que estava dando aulas para Yasmin. Chiara conta para Gordo que Diana e Laila brigaram. Marisa não gosta de ver Nicolau conversando com Luana. Marisa arma para engravidar de Nicolau. Haroldo diz a Gilda que ela precisa aceitar as escolhas de Nicolau. Néia se aproveita da briga entre Léo e Diana e manda Stefany ir ao quarto do filho. Diana chega à casa de Léo.



Quinta-feira



Yasmin chega antes de Diana ao quarto do irmão e esconde Stefany no armário. Nicolau pede desculpas ao pai. Daniel avisa a Gui que o Juiz marcou a audiência para o divórcio. Diana pede a Vanessa que providencie seu vestido de casamento. Léo entrega o convite de casamento para Lázaro. Diana lembra de seu relacionamento com Gui. Gui comenta com Júlia que desconfia que Eva esteja com algum problema. Haroldo afirma a Nicolau que ele deve contar com seus pais. Zac não aceita as desculpas de Yasmin. Diana gosta da casa que Léo pretende alugar. Gui vai com Zac e os integrantes da banda para um festival em Conservatória. Marisa fica frustrada porque Nicolau não se despediu dela. Diana tenta convencer Gordo de que Laila está com ele por interesse. Lorena destrata Alex. Chiara avisa a Diana que não irá morar com ela e Léo. Lázaro confessa a Néia que ama Diana. Alex, embriagado, insulta Júlia e depois a beija, pensando em Lorena.



Sexta-feira



Júlia consegue se desvencilhar de Alex. Lázaro se arrepende de confessar a Néia que gosta de Diana. Júlia estranha que Alex a tenha chamado de Lorena e conta para a irmã. Lorena exige que Alex se afaste de Júlia. Júlia não consegue contar a Gui sobre o encontro com Alex. Gordo convida Laila para morar com ele. Diana se sente abalada na primeira audiência do divórcio. Gui avisa aos integrantes da banda 4.4 que dividirá o dinheiro do prêmio entre eles. Marisa comenta com Luana que Nicolau a está tratando de forma estranha. Gui prepara um jantar romântico para Júlia. Lázaro diz a Ramon que teve uma ideia para acabar com o casamento de Diana. Nicolau promete ir com Caio à sessão de quimioterapia. Lázaro avisa a Néia que irá sequestrá-la. Diana encontra Néia na casa de Lázaro.



Sábado



Néia inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Diana pede ajuda a Lázaro para afastar Laila de seu pai. Haroldo deixa a clínica envergonhado ao ser visto por Nicolau. Haroldo não conta a Gilda o que descobriu sobre Caio. Néia não aceita o plano de sequestro de Lázaro. Júlia conta a Gui que Alex a abordou, e o músico promete colocá-lo na cadeia. Daniel comenta com Júlia que acredita que a polícia não recebeu a gravação de seu depoimento. Gui pede a Daniel que contrate um detetive para descobrir onde Alex mora. Lázaro se oferece para ser empresário de Laila, mas exige que Gordo não saiba da proposta. Eva não consegue terminar a sessão com Gui. Bianca avisa a Eva sobre o estado de saúde de Joel. Nicolau deixa claro para Marisa que não quer namorá-la. Néia arma com Stefany. Alex observa Júlia e Gui. Diana surpreende Stefany dormindo na cama com Léo. Zac consegue se desvencilhar de Jaílson e chega a tempo para a apresentação da banda. 