Confira a semana de A terra prometida (2 a 7/1)

Segunda-feira



Salmon impede que o leproso se aproxime de Raabe. Yana conversa com Léia e diz que Aruna nunca saberá da verdade. Melina morre nos braços de Iru. Os hebreus conseguem fugir. Salmon se despede de Raabe. Quemuel se surpreende ao ver Yana conversando com Léia. Kamir fica furioso ao saber que Yussuf matou Melina e manda prender o general. Léia diz que não permitirá a presença de Yana no acampamento. Constrangidos, Isaque e Adélia se despedem. Léia cede e concorda em não dizer nada sobre Yana. Pedael conversa com Isaque e diz que o filho ainda pode se envolver com Adélia. Boã se despede de suas esposas. Arauto, Tiléia e os Lagartos se preparam para fugir do reino de Ai. Josué dá as últimas orientações aos guerreiros hebreus. Aruna diz estar preocupada com a comitiva de Calebe. Salmon segue liderando parte do Exército de Israel. Os oficiais avisam que Yussuf está foragido. Para se vingar, Ravena ordena o sacrifício de seu assistente Jordi. Chaia cuida de Zaqueu. Livana pede para Rune ter paciência. Emocionada, Yana diz admirar o caráter de Aruna. Mara se irrita ao saber que o leproso não conseguiu abraçar Raabe. Jordi é levado para o sacrifício. O feiticeiro esbraveja e alerta o rei para o perigo de estar ao lado de Ravena. A rainha começa o ritual e Jordi é jogado ao fogo. Josué se emociona ao ver Calebe retornando com os outros hebreus ao acampamento. Otniel e seu tio avisam que voltarão para Ai com o Exército de Israel. Mireu aconselha Adonizedeque a esperar o momento certo para atacar o reino de Ai. Ravena expulsa Zaíra do palácio. Calebe e Iru se encontram com Noemi e Acsa. Jéssica conversa com Mara e diz que a vilã pegou pesado demais. Orias e Nobá chegam na tenda de Milah. Eles se emocionam ao se reencontrarem. Orias fala sobre Acã, mas não revela ter visto o vilão com Mara. Ioná parabeniza a bravura de Elói. Iru pede perdão aos familiares. Acsa agradece a coragem de Otniel. Calebe e Josué seguem para a guerra. Arauto, Tiléia e os Lagartos conseguem deixar o reino de Ai e seguem em direção a uma vida melhor em algum lugar de Canaã. Ravena engana Kamir e o rei é assassinado por Yussuf.



Terça-feira



Ravena engana Kamir e o rei é assassinado por Yussuf. O general e a feiticeira são nomeados novos reis de Ai. Eles desfilam pela cidade. Zaíra tenta pedir perdão à Ravena, mas acaba sendo atropelada e morre. As crianças libertam o gigante Talmal. Josué passa as coordenadas do ataque ao seu povo. Salmon e outro pelotão seguem em outra direção. Os soldados avisam sobre a aproximação dos hebreus. Yussuf e Ravena seguem galopando em direção aos portões da cidade. Orias pede perdão à Raabe. Elói manda Ioná a escolher entre ele e Mara. Ravena e Yussuf observam a aproximação do Exército de Israel. A rainha diz que o pelotão de hebreus não é tão grande. O general grita mandando seus homens avançarem. Josué diz que os inimigos morderam a isca. Ioná se mostra indecisa e Elói deixa a tenda de Mara. Aruna o ampara. Salmon avisa para os guerreiros esperarem o momento certo para o ataque. Josué luta com dois cananeus. Yussuf enfrenta um guerreiro hebreu. Calebe parabeniza a bravura de Iru. Yussuf diz que Ravena fica ainda mais linda lutando. Samara tenta conversar com Léia sobre a visita de Darda, mas ela desconversa. Os guerreiros hebreus fingem abandonar o combate. Yussuf ordena que seus homens os persigam. Samara procura Darda para uma conversa. Deus manda Josué estender a lança na direção de Ai. O pelotão de Salmon aproveita o momento e invadem a cidade. Darda diz que Samara deve fazer perguntas à Léia. A vilã conversa com Yana e fica desconfiada. O pelotão de Salmon segue destruindo a cidade de Ai. Otniel salva a vida de Iru na batalha. Noemi conversa com Acsa e pergunta se a filha está interessada em Otniel. Ravena tenta atirar uma bola de fogo em Josué, mas seu poder não funciona contra o líder. A bola de fogo acaba explodindo na própria feiticeira, que morre queimada. Samara pergunta se Léia conhece Yana. Yussuf consegue desarmar Calebe.



Quarta-feira



Yussuf consegue desarmar Calebe. Talmal aparece e salva o guerreiro. O gigante joga o general longe. Léia manda Samara esquecer que viu Yana. Josué finalmente consegue acertar Yussuf. O líder agrade a Deus pela Vitória. Léia sede a pressão de Samara e revela que Yana é mãe de Aruna. Os hebreus arrastam o corpo de Yussuf e conquistam a cidade inimiga. Samara diz que dará um jeito para fazer com que Yana e Aruna sofram. Ioná conversa com Mara e avisa que não ficará longe de Elói. Léia implora para Samara não fazer besteira. Salmon reencontra Raabe e Lila. Josué discursa para o povo. Talmal volta ao acampamento. Aruna se declara para Josué. O líder e Calebe agradecem a ajuda de Talmal. As crianças presenteiam o gigante, que se despede. Acsa pede perdão por ter zombado de Otniel. Calebe se abre com Noemi e diz que Laís se declarou para ele.



Quinta-feira



Em Jerusalém, Ula trabalha na taberna de Lina. Mireu elogia a beleza da ex rainha de Ai. O Oficial do rei avisa sobre a destruição de Ai. Elói lamenta a ausência de Ioná. O rei Adonizedeque diz estar preparado para guerrear contra os hebreus e manda Abul fazer contatos com os reinados vizinhos. Josué fala para os guerreiros que a jornada ainda não terminou. Mireu consegue agradar Úrsula, a filha mimada do rei Adonizedeque. Calebe e Noemi devolvem o punhal dado por Laís. Enciumada, a moça fica remoendo o ódio. Salmon e Josué anunciam seus casamentos com Raabe e Aruna. Furiosa, Samara chora e diz já saber como se vingar. Ioná diz aceitar morar com Elói. Elias tenta amparar Jéssica. Mara tenta impedir a filha de abandonar sua tenda, mas Ioná se mostra decidida. Descontrolada, Jéssica segue chorando, tropeça e acaba caindo em um riacho. Samara procura Quemuel e diz que ele precisa impedir o casamento de Aruna e Josué. A vilã ameaça o próprio pai e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna.



Sexta-feira



Samara ameaça Quemuel e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. Iru vê Jéssica se afogando e salva sua vida. Quemuel conversa com Samara e revela toda a verdade. Iru diz que Jéssica encontrará um novo amor. Léia repreende a atitude da filha. Elói e Ioná se instalam na nova tenda. Mara aparece para conhecer o local. Samara continua chantageando Quemuel. Elidade presenteia Rune com uma cela especial que o possibilita andar a cavalo. Raabe se prepara para o casamento. Quemuel e Samara seguem para a tenda de Josué. O veterano diz permitir a união entre ele e Aruna. Samara fica possessa. Aruna conversa com Ioná e mostra o vestido de noiva. Orias se declara para Milah. Eleazar dá início à cerimônia. Samara observa com raiva. Elói se emociona. Gael começa a se expressar mais. Escondida, Yana observa o casório. Adonizedeque diz que pedirá os conselhos de duas prisioneiras. Abul explica que o rei mantém a rainha e sua mãe aprisionadas. No acampamento, Iru se recorda de Melina. Ele vê Jéssica chorando e a ampara. Com raiva, Laís observa Calebe. Adonizedeque diz que formará uma coalisão invencível com os reis vizinhos. Os noivos recebem o carinho dos convidados. Isaque chama Adélia para uma dança. Orias diz amar Raabe. Salmon agradece todo o apoio de Zuma. Raabe diz que tratará Lila como uma filha. Elias se irrita com as reclamações de Mara e Jogli. Na taberna de Lina, Mireu trata Ula com carinho e delicadeza. Otniel chama Acsa para dançar. Quemuel diz torcer pela felicidade de Aruna. Samara constrange Yana e pede para ela dar os parabéns aos noivos. Josué se declara para Aruna. Oito meses se passam. Grávida, Raabe recebe o carinho de Salmon. Livana cuida de seus dois bebês gêmeos. Boã, Sama e Ruth paparicam a menina que nasceu. Josué diz que é preciso estarem preparados para uma nova guerra. No palácio de Jerusalém, Adonizedeque recebe os reis de Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon e Gibeão. Milah se desespera ao notar uma mancha branca na pele. 