Confira a semana de Sem Volta (2 a 7/1)

Segunda-feira



Não há exibição neste dia.



Terça-feira



Não há exibição neste dia.



Quarta-feira



Um grupo de 11 montanhistas se juntou para escalar a Agulha do Diabo, na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, no Rio de Janeiro. João Bittencourt é um dos maiores escaladores do Brasil e leva sua família – a ex-mulher, Claire, e os dois filhos, Suzana e Carlinhos. Mas o programa em família fica ameaçado com a chegada de Malena, a namorada de 25 anos de João, que não quer deixa-lo sozinho com Claire. O trio Lulli, Dógui e Sapo também parte nessa aventura. Sapo e Dógui são primos e moram com Lulli – por quem Dógui é apaixonado e que, na verdade, mantém um romance escondido com Sapo. O grupo se completa com o misterioso Solis, que tem razões obscuras para estar ali. Yórdi é o guia da escalada e chama sua amiga Inês para ajudá-lo. Mas o que ninguém sabe é que Yórdi foi suspenso e não poderia estar ali. Enquanto isso, na base da escalada, ficam Salomão, irmão ético e correto de Yórdi, e Juliana, chefe dos dois. Mas, quando a chuva começa a cair, o que parecia ser um dia de escalada tranquila vai literalmente por água abaixo.



Quinta-feira



O grupo está completamente perdido e em pânico. Com a ajuda de Malena, Suzana tenta resgatar o pai, mas a descida é muito perigosa e ela corre um sério risco. Claire e Carlinhos pedem ajuda a Solis. Lulli e Dógui tentam encontrar Sapo, que desapareceu. O guia Yórdi está machucado e não consegue se mover. Inês tenta ajudar o amigo, mas Lulli é quem acaba realmente salvando sua vida.



Sexta-feira



Durante a busca por Sapo, Lulli e Dógui encontram a mochila de Solis, com instrumentos para diabéticos e uma arma. Agora eles estão na dúvida se entregam a mochila para o dono ou não. Suzana dá uma notícia triste para Malena, Carlinhos e Claire. Em seguida, ela lidera o grupo para esperar pelo resgate, mas Yórdi tem uma informação que deixa todos ainda mais perdidos.























