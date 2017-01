Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Pela 1a.vez em 13 anos, Salário mínimo não tem aumento acima da inflação

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





Ademir em Hoje, 17:54



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2473 | Paranavaí - PR







O salário mínimo não subiu acima da inflação pela primeira vez desde 2003, no início da série medida pelo Dieese.



Começou a valer no dia 1º o novo salário mínimo nacional. De R$ 880, o valor passou para R$ 937: um reajuste de 6,48%. No entanto, o reajuste teve a mesma variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O maior aumento real foi em 2006, de 13,04%. O menor foi em 2016, de 0,36%.



Segundo o Dieese, com o novo valor de R$ 937 e considerando uma taxa mensal da inflação medida pelo INPC para dezembro em 0,05%, o salário mínimo terá acumulado ganho real de 77,17% desde 2003.



Veja abaixo o aumento real a cada ano:

2002: R$ 200

2003 (R$ 240): 1,23%

2004 (R$ 260): 1,19%

2005 (R$ 300): 8,23%

2006 (R$ 350): 13,04%

2007 (R$ 380): 5,10%

2008 (R$ 415): 4,03%

2009 (R$ 465): 5,79%

2010 (R$ 510): 6,02%

2011 (R$ 545): 0,37%

2012 (R$ 622): 7,59%

2013 (R$ 678): 2,64%

2014 (R$ 724): 1,16%

2015 (R$ 788): 2,46%

2016 (R$ 880): 0,36%

2017 (R$ 937): 0%



http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/notic...-em-13-anos.ghtml Começou a valer no dia 1º o novo salário mínimo nacional. De R$ 880, o valor passou para R$ 937: um reajuste de 6,48%. No entanto, o reajuste teve a mesma variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O maior aumento real foi em 2006, de 13,04%. O menor foi em 2016, de 0,36%.Segundo o Dieese, com o novo valor de R$ 937 e considerando uma taxa mensal da inflação medida pelo INPC para dezembro em 0,05%, o salário mínimo terá acumulado ganho real de 77,17% desde 2003.Veja abaixo o aumento real a cada ano:2002: R$ 2002003 (R$ 240): 1,23%2004 (R$ 260): 1,19%2005 (R$ 300): 8,23%2006 (R$ 350): 13,04%2007 (R$ 380): 5,10%2008 (R$ 415): 4,03%2009 (R$ 465): 5,79%2010 (R$ 510): 6,02%2011 (R$ 545): 0,37%2012 (R$ 622): 7,59%2013 (R$ 678): 2,64%2014 (R$ 724): 1,16%2015 (R$ 788): 2,46%2016 (R$ 880): 0,36%























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído