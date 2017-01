Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Sobre assassinos e “homens de bem”

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 47 visitas.





Rafa! em Hoje, 21:11



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1386 | São Paulo - SP



Sobre assassinos e “homens de bem”



Começamos 2017 como terminamos 2016: contando mortos. Na noite de Réveillon um homem armado com bombas e revólver invadiu uma casa em Campinas e assassinou 12 pessoas em uma festa, das quais nove mulheres, inclusive sua ex-companheira, e o filho de oito anos.



Uma semana antes, dois homens mataram a socos e chutes um vendedor ambulante após serem impedidos de urinar no local onde viviam duas travestis perto da Estação Dom Pedro 2º, em São Paulo. Um deles deixou a estação de metrô onde matou o e correu em direção à casa de uma ex-namorada para uma espécie de acerto de contas. Foi barrado e por pouco não provocou uma tragédia similar.







Guardadas as motivações e especificidades, uma coisa chama a atenção nos dois casos: os assassinos diziam não serem pessoas más, como chegou a dizer um dos agressores em entrevista.



Na carta na qual expunha seu ódio em relação à ex-parceira, o assassino de Campinas demonstrava sua a descrença/ojeriza em relação à política (“se os presidentes do país são bandidos quem será por nós”), ao sistema carcerário, a defensores de direitos humanos e até ao Judiciário (chegou a citar um ministro do STF).



Na tentativa de justificar a barbárie ele se colocava como cidadão de bem, honesto e trabalhador na luta contra um sistema corrompido institucional e moralmente; a partir dessa nomeação se outorgava o direito de fazer qualquer coisa contra os demais, inclusive determinar quem deve ou não permanecer vivo ou ser pisoteado como barata.



Colocava-se, assim, a serviço de uma limpa e conclamava outros homens a fazerem o mesmo. Os alvos eram as “vadias” representadas pela mãe de seu filho e as amigas que morreram com ela. Como definiu um usuário do Twitter: tudo o que tem naquela carta já vimos escrito e cheio de likes no Facebook. Muitos provavelmente defendiam os mesmos pontos em jantares similares de família Brasil afora.



O indivíduo não era um desajustado, portanto, mas alguém que ouve e reproduz um discurso comum – um discurso que confunde direitos com privilégios e não compreende a busca por relações igualitárias numa sociedade na qual justamente o cuidado com os filhos, para início de conversa, pesa quase sempre para um lado só.



Segundo as primeiras notícias, a revolta se dava porque ele havia sido vítima de uma “sacanagem”, grifo do atirador, após a Justiça restringir a visita dele ao filho. A ex-mulher o acusava de abuso, o que ele dizia ser uma mentira.



Não se sabe o que levou a Justiça a limitar o convívio do pai com o filho, mas na carta é possível notar que o homem honesto e trabalhador era também defensor da violência como correção moral. Temia, por exemplo, que o filho visse nele sinal de frouxidão e desonra por não ter dado uns tapas na mãe quando teve chance. Atribuía a revolta a um “sistema feminista e umas loucas”, dizia ter raiva das “vadias que se proliferam muito e a cada dia” e se beneficiavam da “lei vadia da penha”, como alguns (não poucos) costumam se referir nas redes à Lei Maria da Penha.



Relatos de pessoas próximas dizem que o filho nutria rejeição pelo pai, que morreu dizendo lutar por justiça e dignidade e pelo direito à paternidade em um “paizeco de bosta” onde “família de policial morto não recebe tantos benefícios com a família de presos” e “ordinários dos direitos humanos estão sendo presos por ajudar bandidos”.



Na era da pós-verdade, na qual chavões são repetidos sem que tenham relações exatas com os fatos (o paizeco que beneficia bandidos tem um dos maiores e mais violentos sistemas carcerários do mundo, e ele não é exatamente um lugar desejado para se passar as férias), é como se o comentarista de portal, alimentado por comentários similares, ganhasse musculatura e coragem para romper o anonimato das redes e buscar justiça com as próprias mãos. É a receita (encorajada) para o morticínio.



A “justiça” foi imposta com armas obtidas em um sistema que ele não reconhece como criminoso: ele raspou a arma do crime para não prejudicar outro “cidadão de bem”, que “precisava de dinheiro” e vendeu a pistola para ele. Porque o cidadão de bem, garantem os comentaristas de portal, tem o direito de se armar, o que num instante pode se transformar em “direito” de provocar uma carnificina quando contrariado no trânsito, no bar ou em (principalmente) casa.



https://br.noticias.yahoo.com/sobre-assassinos-e...em-134101066.html Começamos 2017 como terminamos 2016: contando mortos. Na noite de Réveillon um homem armado com bombas e revólver invadiu uma casa em Campinas e assassinou 12 pessoas em uma festa, das quais nove mulheres, inclusive sua ex-companheira, e o filho de oito anos.Uma semana antes, dois homens mataram a socos e chutes um vendedor ambulante após serem impedidos de urinar no local onde viviam duas travestis perto da Estação Dom Pedro 2º, em São Paulo. Um deles deixou a estação de metrô onde matou o e correu em direção à casa de uma ex-namorada para uma espécie de acerto de contas. Foi barrado e por pouco não provocou uma tragédia similar.Guardadas as motivações e especificidades, uma coisa chama a atenção nos dois casos: os assassinos diziam não serem pessoas más, como chegou a dizer um dos agressores em entrevista.Na carta na qual expunha seu ódio em relação à ex-parceira, o assassino de Campinas demonstrava sua a descrença/ojeriza em relação à política (“se os presidentes do país são bandidos quem será por nós”), ao sistema carcerário, a defensores de direitos humanos e até ao Judiciário (chegou a citar um ministro do STF).Na tentativa de justificar a barbárie ele se colocava como cidadão de bem, honesto e trabalhador na luta contra um sistema corrompido institucional e moralmente; a partir dessa nomeação se outorgava o direito de fazer qualquer coisa contra os demais, inclusive determinar quem deve ou não permanecer vivo ou ser pisoteado como barata.Colocava-se, assim, a serviço de uma limpa e conclamava outros homens a fazerem o mesmo. Os alvos eram as “vadias” representadas pela mãe de seu filho e as amigas que morreram com ela. Como definiu um usuário do Twitter: tudo o que tem naquela carta já vimos escrito e cheio de likes no Facebook. Muitos provavelmente defendiam os mesmos pontos em jantares similares de família Brasil afora.O indivíduo não era um desajustado, portanto, mas alguém que ouve e reproduz um discurso comum – um discurso que confunde direitos com privilégios e não compreende a busca por relações igualitárias numa sociedade na qual justamente o cuidado com os filhos, para início de conversa, pesa quase sempre para um lado só.Segundo as primeiras notícias, a revolta se dava porque ele havia sido vítima de uma “sacanagem”, grifo do atirador, após a Justiça restringir a visita dele ao filho. A ex-mulher o acusava de abuso, o que ele dizia ser uma mentira.Não se sabe o que levou a Justiça a limitar o convívio do pai com o filho, mas na carta é possível notar que o homem honesto e trabalhador era também defensor da violência como correção moral. Temia, por exemplo, que o filho visse nele sinal de frouxidão e desonra por não ter dado uns tapas na mãe quando teve chance. Atribuía a revolta a um “sistema feminista e umas loucas”, dizia ter raiva das “vadias que se proliferam muito e a cada dia” e se beneficiavam da “lei vadia da penha”, como alguns (não poucos) costumam se referir nas redes à Lei Maria da Penha.Relatos de pessoas próximas dizem que o filho nutria rejeição pelo pai, que morreu dizendo lutar por justiça e dignidade e pelo direito à paternidade em um “paizeco de bosta” onde “família de policial morto não recebe tantos benefícios com a família de presos” e “ordinários dos direitos humanos estão sendo presos por ajudar bandidos”.Na era da pós-verdade, na qual chavões são repetidos sem que tenham relações exatas com os fatos (o paizeco que beneficia bandidos tem um dos maiores e mais violentos sistemas carcerários do mundo, e ele não é exatamente um lugar desejado para se passar as férias), é como se o comentarista de portal, alimentado por comentários similares, ganhasse musculatura e coragem para romper o anonimato das redes e buscar justiça com as próprias mãos. É a receita (encorajada) para o morticínio.A “justiça” foi imposta com armas obtidas em um sistema que ele não reconhece como criminoso: ele raspou a arma do crime para não prejudicar outro “cidadão de bem”, que “precisava de dinheiro” e vendeu a pistola para ele. Porque o cidadão de bem, garantem os comentaristas de portal, tem o direito de se armar, o que num instante pode se transformar em “direito” de provocar uma carnificina quando contrariado no trânsito, no bar ou em (principalmente) casa.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído