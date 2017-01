Você está lendo um tópico

Televisão

Globo Rural é o programa mais sintonizado do primeiro dia do ano

Globo Rural é o programa mais sintonizado do primeiro dia do ano







A apresentadora Helen Martins comandou a edição de ontem (1º) do Globo Rural/REPRODUÇÃO/GLOBO





O Globo Rural foi o programa com a maior participação no número de televisores ligados na programação da Globo de ontem (1º). Foi sintonizado por 43,7% das TVs ligadas na Grande São Paulo. Assim como o Globo Rural, as atrações matinais Auto Esporte e Esporte Espetacular tiveram quedas menores de audiência do que os demais programas. O Domingão do Faustão, por exemplo, marcou apenas 11,5 pontos, número que só supera os 10,9 registrados no domingo de Natal (25)



Globo

Média do dia (7h/0h): 10,4

Pequenas Empresas, Grandes Negócios

6,7

Globo Rural 8,6

Auto Esporte 8,3

Esporte Espetacular 9,7

Escolinha do Professor Raimundo 10,8

Esquenta 7,8

A Cara do Pai 7,8

Temperatura Máxima: Lanterna Verde 8,5

Domingão do Faustão 11,5

Fantástico 17,0

Domingo Maior: Jack Reacher - O Último Tiro 12,0

Sessão de Gala: Hillsong: Uma Canção de Fé 6,1

Corujão 1: Amanhã Nunca Mais 4,1

Corujão 2: Gigolô Europeu por Acidente 3,8

Hora 1

5,2



Record

Média do dia (7h/0h): 6,4

Religioso 0,4

Record Kids 1,7

Domingo Show 6,4

Hora do Faro

8,4

Domingo Espetacular 9,7

Repórter em Ação 6,9

Chicago Fire (estreia) 3,7

Fala que Eu te Escuto 1,4

Igreja Universal do Reino de Deus 0,5



SBT

Média do dia (7h/0h): 5,2

Acelerados 1,4

Chaves

3,2

Mundo Disney

3,9

Domingo Legal 4,2

Eliana 5,5

Roda a Roda 7,7

Programa Silvio Santos 8,5

Conexão Repórter 5,8

SBT Notícias 2,6



Band

Média do dia (7h/0h): 1,3

Pé na Estrada 0,8

Vídeos Incríveis 0,9

Os Simpsons 1,2

Sessão Livre: Com a Bola Toda 1,2

Documentário BBC: 60 Encontros Mortais 1 1,3

Documentário BBC: 60 Encontros Mortais 2 1,6

MasterChef Junior 1 (reprise) 1,6

MasterChef Junior 2 (reprise) 1,9

Só Risos 2,0

Pânico na Band 3,2

Canal Livre 0,6

Show Business 0,3

Só Risos 0,5



RedeTV!

Média do dia (7h/0h): 1,1

Te Peguei 0,4

Sensacional 0,3

Conexão Models 0,6

Encrenca 4,4

João Kleber Show 2,5

Mega Senha 1,0

Te Peguei 1,0



Fonte: Emissoras



Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP







Original:

