Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Rapper Azealia Banks ataca brasileiros nas redes sociais

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 45 visitas.





Rafa! em Hoje, 00:20



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1389 | São Paulo - SP



Rapper Azealia Banks ataca brasileiros nas redes sociais: "Não sabia que tinha internet na favela"



A rapper Azealia Banks não para de causar polêmica nas redes sociais. Depois de publicar um vídeo em um local no qual sacrifica animais para sua religião, ela foi criticada por famosos como a cantora Sia e também por outros internautas. As imagens postadas por ela foram consideradas muito fortes para as redes sociais.





Azealia se meteu em mais uma confusão

Reprodução/Facebook



Azealia recebeu críticas também de alguns brasileiros, já que ela tem uma boa base de fãs por aqui. Só que a rapper ficou furiosa e saiu atacando os fãs em comentários no Facebook.



— Quando é que todas essas aberrações de terceiro mundo vão parar de encher minha página com esse inglês ruim, falando de coisas sobre as quais não sabem nada. É hilário ser chamada de "vadia negra" por brasileiros brancos. Eles deram uma olhada na economia deles primeiro? hahahahaha



Após muitos fãs ficarem chateados com o comentário, Azealia continuou e piorou a situação.



— Não sabia que tinha internet na favela.



A rapper apagou suas publicações.



Azealia se apresentou no Brasil em junho de 2016, em São Paulo, e na época ficou impressionada com a energia dos brasileiros.



Ela também já se interessou por cantoras brasileiras e passou a seguir Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla e MC Carol nas redes sociais. Além disso, Azealia escreveu no Twitter uma lista de lugares que quer conhecer antes de morrer e a Bahia está em primeiro lugar.



A rapper está sempre pedindo dicas de português para seus fãs.



Muitos fãs comentaram a polêmica nas redes sociais.



— Não é certo a Azealia sofrer preconceito por ser negra e por conta de sua religião. Isso é horrível e errado! Mas nada dá a ela o direito de lutar contra coisas ruins usando mais coisas ruins, sendo machista, elitista e preconceituosa.



— Os brasileiros sempre apoiaram a Azealia. Aqui é um dos lugares do mundo onde ela tem mais fãs e ela nos trata desse jeito? Precisa rever seus conceitos.



— Não se combate preconceito usando preconceito. Azealia está descontrolada!



— Parei de defender a Azealia. Enquanto ela não aprender a respeitar, nunca vai conseguir ser levada a sério.



http://entretenimento.r7.com/pop/rapper-azealia...a-favela-02012017 A rapper Azealia Banks não para de causar polêmica nas redes sociais. Depois de publicar um vídeo em um local no qual sacrifica animais para sua religião, ela foi criticada por famosos como a cantora Sia e também por outros internautas. As imagens postadas por ela foram consideradas muito fortes para as redes sociais.Azealia se meteu em mais uma confusãoReprodução/FacebookAzealia recebeu críticas também de alguns brasileiros, já que ela tem uma boa base de fãs por aqui. Só que a rapper ficou furiosa e saiu atacando os fãs em comentários no Facebook.— Quando é que todas essas aberrações de terceiro mundo vão parar de encher minha página com esse inglês ruim, falando de coisas sobre as quais não sabem nada. É hilário ser chamada de "vadia negra" por brasileiros brancos. Eles deram uma olhada na economia deles primeiro? hahahahahaApós muitos fãs ficarem chateados com o comentário, Azealia continuou e piorou a situação.— Não sabia que tinha internet na favela.A rapper apagou suas publicações.Azealia se apresentou no Brasil em junho de 2016, em São Paulo, e na época ficou impressionada com a energia dos brasileiros.Ela também já se interessou por cantoras brasileiras e passou a seguir Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla e MC Carol nas redes sociais. Além disso, Azealia escreveu no Twitter uma lista de lugares que quer conhecer antes de morrer e a Bahia está em primeiro lugar.A rapper está sempre pedindo dicas de português para seus fãs.Muitos fãs comentaram a polêmica nas redes sociais.— Não é certo a Azealia sofrer preconceito por ser negra e por conta de sua religião. Isso é horrível e errado! Mas nada dá a ela o direito de lutar contra coisas ruins usando mais coisas ruins, sendo machista, elitista e preconceituosa.— Os brasileiros sempre apoiaram a Azealia. Aqui é um dos lugares do mundo onde ela tem mais fãs e ela nos trata desse jeito? Precisa rever seus conceitos.— Não se combate preconceito usando preconceito. Azealia está descontrolada!— Parei de defender a Azealia. Enquanto ela não aprender a respeitar, nunca vai conseguir ser levada a sério.











Lucasfrade em Hoje, 01:34 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3507 | Taubaté - SP



Nunca ouvi falar dessa Mc Gui dos EUA. Provavelmente falta talento e sobra loucura.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído