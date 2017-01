Você está lendo um tópico

Sabrina Sato cresce 7% em audiência durante 2016

O Programa da Sabrina teve um 2016 de ótimas audiências semanais.



E a média do ano não está diferente: com excelentes 7,5 pontos de média e 12,3% de share, a atração comandada por Sabrina Sato consolidou-se na vice-liderança isolada. No mesmo período, a concorrente terceira colocada ficou com 6,7 pontos de média.



