Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Clube do Chaves aumenta audiência do SBT em 77%

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 92 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:57 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23336 | Redação





Clube do Chaves aumenta audiência do SBT em 77% (Divulgação) Clube do Chaves aumenta audiência do SBT em 77% (Divulgação)



Na tarde desta segunda-feira, dia 02 de janeiro, o seriado Chaves em exibição pelo SBT registrou ótimos índices de audiência.



No horário em que foi ao ar, das 13h45 às 14h46, o “ Clube do Chaves ” registrou média de 7,8 pontos, 17% de share e 9 pontos de pico.



Em relação à última sexta-feira, 30/12, ‘Chaves’ apresentou crescimento de 77% para o SBT, que na mesma faixa horária havia registrado 4,4 pontos de média. Na tarde desta segunda-feira, dia 02 de janeiro, o seriadoem exibição peloregistrou ótimos índices de audiência.No horário em que foi ao ar, das 13h45 às 14h46, o “” registrou média de 7,8 pontos, 17% de share e 9 pontos de pico.Em relação à última sexta-feira, 30/12, ‘Chaves’ apresentou crescimento depara o SBT, que na mesma faixa horária havia registrado 4,4 pontos de média.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído